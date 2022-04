Russland setzt Angriffskrieg im Osten fort, große Zerstörung in Sjewjerodonezk

Tag 51 im Krieg in der Ukraine: Nach dem Untergang ihres Schwarzmeer-Flaggschiffs "Moskwa" wurden allgemein Vergeltungsmaßnahmen Russlands erwartet. Das russische Militär hatte schon am Freitag eine Raketenfabrik im Großraum Kiew unter Beschuss genommen und weitere Angriffe auf die Hauptstadt angekündigt. Grund seien ukrainische Schläge auf russisches Territorium. Der ukrainische Präsidentenberater Michajlo Podoljak ließ am Freitagabend erstmals erkennen, dass die Ukraine auch Russland selbst angreifen könnte.

Russland setzte seinen Angriffskrieg im Osten der Ukraine fort. Nach ukrainischen Angaben nahm die Großstadt Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk großen Schaden. Laut dem Chef der Militärverwaltung der Stadt, Olexandr Strjuk, ist die Stadt zu rund 70 Prozent zerstört.

Auch Charkiw betroffen

Bei einem Beschuss des Industriebezirks der ostukrainischen Metropole Charkiw sollen ukrainischen Angaben zufolge mindestens zehn Menschen getötet worden sein. Unter den Opfern sei ein sieben Monate altes Baby, teilte die Staatsanwaltschaft des Gebietes Charkiw am Freitagabend auf Facebook mit. Die Ukraine berichtete zudem über einen russischen Luftangriff auf einen Flugplatz in der Stadt Olexandrija im Gebiet Kirowohrad in der zentralen Ukraine. Die Rettungsarbeiten liefen, schrieb der Bürgermeister Serhij Kusmenko auf Facebook. Über Schäden oder Opfer gab es zunächst keine Angaben.

2.500 Soldaten getötet

Laut Präsident Wolodimir Selenskij sind im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bisher 2.500 bis 3.000 ukrainische Soldaten getötet worden.