Westukraine: Urlaubsort bereitet sich auf nächste Flüchtlingswelle vor

Während des Aufenthalts in der Ukraine erreicht ihn die Nachricht, dass bereits Mitte März zwei Caritas-Mitarbeiter bei einem Angriff in Mariupol ums Leben gekommen sind, mehrere Personen wurden dabei noch verletzt. Mit dieser Information fühlt sich der doppelte Fliegeralarm in der ersten Nacht noch bedrohlicher an, auch wenn rasch Entwarnung kommt. Am dritten Tag der Hilfsmission muss das ganze Team dann doch noch in einen Bombenschutzkeller. Regionaler Fliegeralarm. Zum Glück ohne Folgen, zumindest in Uschhorod.