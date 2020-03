Trump: "Amerika wird bald wieder offen sein"; China öffnet Hubei; Fast 4.500 Fälle in Ö

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner fordert in der ZiB2 am Montag erneut eine Ausweitung der Covid-19-Testungen in Österreich. Gesundheitsminister Rudolf Anschober hatte ihrer Forderung zuvor eine Absage erteilt.

Es gehe nicht um eine räumliche Ausweitung, sondern um eine Ausweitung der Personenkreise - also all jene zu testen, die Kontakt mit Infizierten haben. "Kontaktpersonen sollten alle getestet werden", so Rendi-Wagner. Dies sei wichtig, da es eine große Gruppe jener gebe, die infiziert seien, aber keine Symptome aufweisen würden. "Wenn man die Infektionskette nicht rasch unterbricht, dann kann es nicht gelingen, die Ausbreitung unter Kontrolle zu bringen."