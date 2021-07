Im August werden in Kärnten die nächsten Impftage ohne Anmeldung stattfinden. Gestartet wurde damit vergangenen Sonntag in St. Veit. Am 7. August soll eine solche Aktion in Wolfsberg abgehalten werden, am 14. August dann in Villach. Und im Impfzentrum in der Klagenfurter Messe sind ab 9. August Immunisierungen ohne Termin möglich. Ebenfalls am 14. August starten die mobilen Impfteams. Erster Stopp ist die Impfmuffel-Gemeinde Stall im Mölltal.

Das berichtete das Impfgremium nach seiner Sitzung am Mittwochnachmittag. Stall bildete bei der Durchimpfungsrate zuletzt das österreichweit Schlusslicht. Sowohl in Stall als auch in Mörtschach waren vergangene Woche weniger als ein Drittel der Bevölkerung zumindest erstgeimpft. Beim Impftag am 14. August sind deshalb auch alle Gemeindebürger von Stall und Mörtschach eingeladen, sich zwischen 8.00 und 16.00 Uhr ihren Stich im örtlichen Feuerwehrhaus in Stall geben zu lassen. Verimpft wird das Vakzine von Johnson & Johnson. Hier reicht eine Impfung für die volle Immunisierung aus.