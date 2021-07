Nach Disco-Clustern: Gastronomie-Sprecher fordert Impfpflicht

„Das ist für die Kollegen also hochgradig schwierig, eigentlich ein Desaster“, kommentiert Pulker. „Die meisten wollen sich dieses erste Wochenende noch anschauen, wie es läuft. Aber wir gehen davon aus, dass die Hälfte danach wieder zusperrt.“

Wobei Pulker die Ausrollung der kostenlosen PCR-Tests als nur eine Schiene sieht. „Ich würde sowieso generell in eine Impfpflicht gehen. Und fertig“, fordert der Branchensprecher. „Die, die sich nicht impfen lassen, müssen halt draußen bleiben.“

Das sei für jeden Wirt, egal, ob er ein Café, ein Gasthaus oder ein Nachtlokal-Betreiber, leichter. „Wir haben in der Gastronomie je nach Region und Betrieb jetzt schon 15 bis 40 Prozent Rückgang, weil Spontanbesuche nicht mehr so leicht möglich sind. Wie soll man so einen Betrieb aufrecht erhalten?“

Wie sehr Lokalbetreiber mit der neuen Regelung hadern, zeigt das Beispiel des „art’z Entertainment Club“ in Wiener Neustadt, der einen eigenen Weg einschlagen will: Das System der fix zugewiesenen Plätze wolle man beibehalten, dafür sei der Eintritt ins Lokal auch weiterhin ohne PCR-Test möglich. Gastronom Patrik Zusag erläutert, er habe sich bei der Wirtschaftskammer erkundigt: „Die Maßnahme gilt bei Gastgewerbe, in denen mit einer vermehrten Durchmischung und Interaktion der Kunden zu rechnen ist. Bei uns ist das nicht gegeben. Also sind wir von der Regelung ausgenommen.“ Das sei momentan seine einzige Möglichkeit, sonst bliebe bloß zusperren.