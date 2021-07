Booster-Impfung? Johnson & Johnson angeblich wenig wirksam gegen Delta

Johnson & Johnson hatte noch vor einigen Wochen beruhigt und Zahlen veröffentlicht, die auf eine gute Schutzwirkung gegen die überhand nehmende Delta-Variante von Covid-19 hinweisen. Mehr dazu hier

Jetzt aber gibt es eine neue Studie, die der Impfung von Johnson & Johnson ein schlechtes Ergebnis in Sachen neutralisierende Antikörperproduktion gegen Delta ausgestellt hat. Im Gegensatz zu den verglichenen Moderna- und Pfizer-Vakzinen hatte man mit J & J kaum Antikörper zur Verfügung.

Virologe Nathaniel Landau an der New York University's Grossman School of Medicine, der die Studie durchführte, meint dazu:

"Es soll nicht darum gehen, sich nicht mit Johnson & Johnson impfen zu lassen, sondern wir hoffen, dass man in Zukunft eine Booster-Impfung mit einer zweiter Johnson & Johnson-Impfung erhält, oder mit einer von Pfizer oder Moderna."

Nur Laborwerte

Analysiert wurden Blutproben von 17 Personen, die mit Pfizer und Moderna geimpft wurden und 10 mit Johnson & Johnson.

Da es sich nur im Laborwerte handelt, wird es von der offiziellen Gesundheitsbehörde der USA wohl zunächst keine Richtlinienänderung geben, sich ein zweites Mal nach der Einmal-Impfung von Johnson & Johnson impfen zu lassen.