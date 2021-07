Soll eine Impfpflicht eingeführt werden?

Contra

Damit kein Missverständnis aufkommt – ich bin contra, weil ich pro bin. Nicht pro Pflicht, sondern pro Impfung. Und das ist einem nüchternen Blick zurück geschuldet: Menschen haben sich durch Zwang noch nie überzeugen lassen. Schon in den 1930ern waren die USA und Kanada mit Propaganda viel erfolgreicher als Europa mit Gesetzen. Appelle, Aufklärung, Plakate, Werbefilme, Radiobeiträge informierten und brachten hohe Impfquoten.

Wer noch nicht überzeugt ist, dass die Impfpflicht eine stumpfes Schwert ist, sei auf Statistiken aus Deutschland verwiesen: Vergleicht man die Impfquoten der verpflichtenden Pockenimpfung (60 bis 80 Prozent) und der zeitgleich freiwilligen Polioimpfung (98 Prozent), erkennt man auch ohne Mathematik-Doktor-Titel, was effektiver ist. Wenn Sie sich jetzt fragen, warum ich Sie mit deutschen Daten belästige: Österreich hatte es noch nie so wirklich mit der Pflicht. Sanfter Druck erreichte mehr – Schulplätze, Stipendien oder Militärlaufbahn gab es in der Monarchie nur im Austausch gegen den Piks. Erst im Zuge des „Anschlusses“ wurde das erste und einzige Mal auch in Österreich eine Pflichtimpfung eingeführt – die gegen Pocken.

Wobei man kein Psychologe sein muss, um zu wissen, dass Druck nur Gegendruck erzeugt. Also weg mit den Emotionen, her mit der normativen Kraft des Faktischen. Denn: Impfpflicht will nicht nur angeordnet, sondern auch kontrolliert und sanktioniert werden. Das ist ein Riesenaufwand. Und noch was: Wer sich absolut nicht impfen lassen will, den werden auch Sanktion nicht umstimmen. So geschehen im Land, das ab 1953 mit 17 Pflichtimpfungen Impfzwang-Weltmeister war – in der DDR: Impfverweigerer bezahlten einfach die Strafen oder ließen sich bescheinigen, dass Vorerkrankungen das Impfen nicht zulassen.

Susanne Mauthner-Weber ist Wissenschaftsredakteurin