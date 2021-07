Ab sofort freie Auswahl bei Corona-Impfstoffen in Wien

Die Zeit der Impfstoff-Knappheit aus dem Frühjahr ist vorbei: Die Lieferungen funktionieren - und so kann man sich auch in Wien nunmehr aussuchen, mit welchem Corona-Vakzin man sich impfen lassen möchte. Sicherheit zum Impfstoff gab es bisher nur bei Pop Up-Impfboxen und am Impfboot.

Derzeit stehen bei der Terminvergabe Biontech/Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson zur Auswahl. Für Jugendliche bis 18 Jahre gilt allerdings nur der Impfstoff von Biontech/Pfizer - die anderen Vakzine sind für diese Altersgruppe derzeit nicht zugelassen.

Run auf Pfizer-Impfung ohne Anmeldung in Wien

Wien impft seit Montag dieser Woche im Austria Center (ACV) für eine Woche wieder ohne vorherige Anmeldung - dieses mal mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer. Auf der Website www.acv.at zeigt eine Ampel die Auslastung bei diesem Impfangebot. Die Auswahl des Impfstoffs motiviert offenbar viele zu einer Teilnahme. Allein zum Auftakt wurden am Montag fast 4.200 Personen immunisiert. Das teilte das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA mit.