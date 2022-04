Brite war 505 Tage Corona-positiv + Warum Experten weiter Maske empfehlen

In Gro√übritannien ist ein Corona-Patient √ľber einen Rekordzeitraum von 16 Monaten ununterbrochen mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Bei dem oder der Betroffenen seien 505 Tage lang bis zum Tod alle Tests positiv ausgefallen, berichtete ein britisches Forscherteam in einer neuen Studie, die am Samstag auf dem Europ√§ischen Kongress f√ľr Mikrobiologie und Infektionskrankheiten in Lissabon vorgestellt werden soll. Der bisherige Rekord lag bei 335 Tagen.

Auch nach den Osterferien gibt es immer weniger positive PCR-Tests an den Schulen. Nach rund 3.900 Coronafällen, die in den zwei Testdurchgängen in der Woche vor Ostern beim Programm des Bildungsministeriums (in allen Bundesländern außer Wien) entdeckt wurden, waren es diese Woche 941 (bei einem Testdurchgang).

Die Corona-Expertenkommission Gecko ist in die Planung f√ľr den kommenden Herbst eingebunden. Die Vorbereitungen des Gesundheitsministeriums "haben unbedingte Priorit√§t und bestimmen die Anstrengungen von Gecko f√ľr die n√§chsten Wochen", teilte das Gremium am Freitag nach seiner Sitzung in einer Aussendung mit. Dabei w√ľrden verschiedene Szenarien betrachtet und je nach Virusvariante ein besonderer Fokus auf "Testen, Impfen, Ma√ünahmen, Therapien und Kommunikation gelegt".

Malta will sich ab dem kommenden Monat von einem Gro√üteil seiner Corona-Beschr√§nkungen verabschieden. Ab dem 2. Mai m√ľssen die Menschen im kleinsten EU-Land in Gesch√§ften, B√ľros oder √∂ffentlichen Geb√§uden keine Masken mehr tragen, wie Gesundheitsminister Chris Fearne am Freitag ank√ľndigte. Wer nach Malta reist, braucht au√üerdem kein Einreiseformular mehr.

04/22/2022, 12:48 PM | Kevin Kada