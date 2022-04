Experten erwarten weiter sinkende Fall- und Spitalszahlen

Das Gremium rechnet am kommenden Mittwoch (27. April) mit 4.800 bis 7.900 Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Österreich, der Punktschätzer liegt bei 5.968. Die Sieben-Tage-Inzidenz sollte zwischen 370 und 610 Fällen je 100.000 Einwohner zu liegen kommen, wobei die niedrigsten Inzidenzen in Tirol (230 bis 370) und Kärnten (260 bis 430), die höchsten in Niederösterreich (500 bis 830), im Burgenland (480 bis 800) und in Wien (480 bis 780) erwartet werden. Zum Vergleich: Am heutigen Mittwoch wurden österreichweit 7.571 Neuinfektionen eingemeldet, die Sieben-Tage-Inzidenz betrug österreichweit 622,2.

In den Krankenhäusern werden derzeit 1.744 Covid-Patientinnen und -Patienten auf Normal- und 132 auf Intensivstationen (ICU) behandelt. Deren Anzahl sollte in der kommenden Woche im Normalpflegebereich auf 1.070 bis 1.400, im ICU-Bereich auf 90 bis 120 zurückgehen und sich in der darauf folgenden Woche (4. Mai) auf den Normalstationen zwischen 710 und 1.140 und im ICU-Bereich zwischen 60 und 100 einpendeln. Bei idealem Verlauf könnte es somit in 14 Tagen insgesamt weniger als 1.000 hospitalisierte Covid-Patientinnen und -Patienten geben.