Das Prüfverfahren entpuppt sich als Bürokratiemonster. So müssen sämtliche Nachweise für jeden Betrachtungszeitraum einzeln erbracht werden, der Fragebogen zu den Firmendaten enthält 110 (!) Punkte. (siehe Faksimile unten) „Allein für die Auswertungen, die der Steuerberater pro Betrachtungszeitraum machen musste, brauchte er zwei volle Tage“, erzählt Fried den KURIER. Was den Unternehmer noch mehr aufregte, war das knappe Zeitlimit von gerade einmal zwei Wochen. Der Abgabetermin fiel bei ihm noch dazu mitten in die Osterferien, wo er eigentlich ein paar freie Tage mit der Familie genießen wollte.

Drohung

Doch Fehler durfte keiner passieren. Wird ein Detail vergessen und falsch eingereicht, müssen sämtliche aus dem Härtefallfonds bezogene Förderungen wieder zurückgezahlt werden. „Was soll diese Drohung den eigenen Mitgliedern gegenüber?“, versteht Fried die aus seiner Sicht unnötige Härte beim Prüfverfahren nicht. „Die WKO schröpft hier die Kleinstunternehmer, die diese Auswertung gar nicht selbst machen können“.

Fried ist kein Einzelfall, allein bei seinem Steuerberater würden zwei weitere EY-Prüffälle zur Bearbeitung liegen. Durch die zusätzlichen Steuerberatungskosten dürfte bei einigen Betroffenen vom Hilfsgeld also nichts mehr übrig bleiben.