Knapp über 8.000 Neuinfektionen in Österreich

Von Donnerstag auf Freitag wurden 8.155 Neuinfektionen in Österreich registriert. Das liegt leicht über dem Schnitt der vergangenen 7 Tage von 7.957 Infektionen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 625,77. Aktuell sind 106.687 Personen aktiv infiziert.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 247.374 PCR-Testungen durchgeführt. Das ergibt eine Positivrate von 3,30 Prozent.

Zudem wurden 959 neue Todesfälle gemeldet. Hier enthalten ist auch ein großer Teil der bereits angekündigten Nachmeldungen. Damit forderte die Pandemie bisher 18.016 Todesopfer.

Im Krankenhaus werden aktuell 1.627 Personen behandelt. 77 weniger als noch am Vortag. Auf der Intensivstation sind 127 Menschen in Behandlung, drei weniger als am Donnerstag.