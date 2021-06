Blamage verhindert: Deutschland rettet sich ins Achtelfinale + Die besten EURO-Memes

Österreichs Nationaltorhüter Daniel Bachmann geht mit einer breiten Brust ins EM-Achtelfinale gegen den Favoriten Italien. Der 25-Jährige verwies vor dem Duell am Samstag (21.00 Uhr/live ORF 1) in London unter anderem auf seine starke Elfmeter-Bilanz. "Ich traue mir sagen: Wenn wir ins Elferschießen kommen, kommen wir weiter", erklärte Bachmann am Mittwoch im EM-Camp der Österreicher in Seefeld.

Die im Turnier bisher so überzeugende italienische Offensivreihe mit Lorenzo Insigne, Ciro Immobile und Domenico Berardi flößt Bachmann keinen übergebührlichen Respekt ein. "Man weiß, dass die Weltklassespieler sind - aber wir haben auch Topspieler in der Defensive wie in der Offensive. Es ist ja nicht so, dass wir da mit irgendeiner Truppe zu dem Spiel fahren. Wir können sicher jeder Nation Probleme bereiten."