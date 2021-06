Mehr Fans bei EM-Finalspielen "sichere Sache"

"Leute im Stadion zu haben, bedeutet nicht automatisch ein höheres Risiko", sagte der Schweizer bei einer Medienrunde der UEFA am Donnerstag. Die Menschen würden "unter Sicherheitsvorkehrungen ins Stadion gehen und unter Sicherheitsvorkehrungen reisen". Die (Teil-)Zulassung von Zuschauern in Stadien sei es nicht, die aktuell die Unterschiede in der Entwicklung der Pandemie ausmacht, so Koch weiter.

Ob es einen Unterschied mache, ob 60 000 oder 20 000 Besucher in einer Arena seien, hänge immer auch von der lokalen Situation und den dort geltenden Maßnahmen ab. "Die Situation in Europa war lange nicht so gut wie jetzt", sagte Koch. "Auch in England." Zudem seien es eher die Regionen um Manchester oder Glasgow, die Probleme hätten.