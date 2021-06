Die Kathedrale des Fußballs: Das ÖFB-Team und das Wembley-Stadion

Wembley-Tor

Ob alt oder neu – das Wembley verfügt unbestritten über Legendenstatus. Maßgeblichen Anteil daran hat Geoff Hurst. Der erzielte am 30. Juni 1966 das wohl umstrittenste und auch berühmteste Tor in der Fußballgeschichte. Damals standen einander England und Deutschland im WM-Finale gegenüber. Beim Stand von 2:2 ging es in die Verlängerung – und da passierte das, worüber Fußball-Fans auch heute noch diskutieren. Hurst zog in der 101. Minute aus kurzer Distanz ab, der Ball prallte von der Unterkante der Latte auf den Boden. Drin, oder nicht drin?