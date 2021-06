ÖFB-Athletiktrainer: "Du musst keinen mehr in den Fitnessraum hineinprügeln"

„Wir haben in Seefeld ganz tolle Bedingungen, unser Partner Technogym hat uns in einem Zelt ein Fitnesscenter errichtet, in dem alles gemacht werden kann.“ Die Spieler seien heutzutage auch wesentlich pflichtbewusster als früher. „Du musst heute keinen mehr in diesen Fitnessraum hineinprügeln und bitten, auch vor oder nach den Einheiten auf dem Platz etwas für seinen Körper zu tun“, lobt Zallinger die Eigenverantwortung von Österreichs Teamspielern.