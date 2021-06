ÖFB-Jubel nach dem EM-Aufstieg: "Wir sind hier, um zu träumen"

Die Österreicher nehmen die Außenseiterrolle gegen Italien mit Selbstbewusstsein an. Torhüter Daniel Bachmann, der bei der EURO wie selbstverständlich in die Rolle der Nummer 1 geschlüpft ist: „Italien ist überragend im Moment. Aber wenn wir so spielen wie hier offensiv in der ersten und defensiv in der zweiten Hälfte, glaube ich, dass wir jeder Mannschaft das Leben schwer machen können.“ Für den Watford-Legionär hat das Spiel in London Vor- und Nachteile. Wegen der Ein- und Ausreisebestimmungen in Großbritannien können seine Frau und seine Kinder vor Ort sein, seine Eltern ebenso wenig wie alle anderen ÖFB-Fans.

Xaver Schlager stellt klar: „Das ist noch nicht das Ende. Wir sind jetzt im Turnier in einer K.o.-Phase.“ David Alaba kehrt am Samstag an die Stätte eines persönlichen Triumphes zurück. Im Wembley-Stadion gewann er 2013 mit den Bayern die Champions League. „Wir sind hier um zu träumen. Mal sehen, was da alles geht.“