33,7 km ist Marcel Sabitzer in den ersten drei Partien der Fußball-EM gelaufen. Bis Mittwochmittag haben im Turnier nur zwei Akteure - der Russe Alexander Golowin und der Tscheche Tomas Soucek - weitere Wege zurückgelegt als der ÖFB-Mittelfeldspieler.

Sabitzer stellt sich auch im Achtelfinale am Samstag (21.00 Uhr MESZ) gegen Italien auf Phasen ein, in denen Österreich dem Ball hinterherlaufen muss. Der 27-Jährigen will den Favoriten in London aber auch "stressen".