Österreich fordert EM-Favorit Italien: "Keiner macht uns mehr Angst"

Was aber viele in Wirklichkeit noch mehr beeindruckt als diese Erfolgsbilanz ist die Art und Weise, wie die Italiener ihre Matches gewinnen. Italien spielt nicht mehr wie Italien, Teamchef Roberto Mancini hat dem berühmt-berüchtigten und oft auch bewährten Catenaccio einen Riegel vorgeschoben und in den vergangenen drei Jahren die Squadra Azzurra neu erfunden.

Unter dem ehemaligen Topstürmer sucht Italien sein Heil nicht mehr in der Defensive, sondern versucht den Gegner mit einem ansehnlichen Angriffsfußball in die Knie zu zwingen. Und weil das disziplinierte Verteidigen natürlich noch in der DNA der italienischen Kicker ist, tun sich neuerdings die Gegner der Mancini-Elf dermaßen schwer.