Nach dem Stadion-Regenverbot: Nun wehrt sich der UEFA-Präsident

"Sorry, aber das geht nicht. Das ist auch mit unseren Statuten nicht in Einklang zu bringen", rechtfertigte nun UEFA-Präsident Aleksander Ceferin im Gespräch mit der deutschen Zeitung "Die Welt" die Entscheidung. Konkret: "Schauen Sie, was hier passiert ist: Wir haben den Brief eines Politikers erhalten, der etwas unternehmen wollte, um gegen die Entscheidung der Regierung eines anderen Landes zu protestieren. Und dadurch wird die ganze Angelegenheit dann eben doch politisch." Der Top-Funktionär spielte damit auf europaweite Kritik an dem neuen ungarischen Gesetz an, das die Rechte von homosexuellen und Transgender-Menschen einschränkt.