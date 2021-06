Peinlich ist, was die UEFA, also der Europäische Fußballverband, in dieser Frage aufführt. Sie hatte ja verboten, das Münchener Olympiastadion in den Regenbogenfarben zu beleuchten. Sie wolle per se unpolitisch sein, begründete die UEFA diesen Schritt, da sich die Beleuchtung konkret gegen Ungarns Politik gewandt hätte. Dass sie vor der EURO eine Kampagne für mehr Toleranz gestartet hatte, lässt die Entscheidung in einem zynischen Licht erscheinen.

Natürlich ist Sport politisch und soll es für die richtige Sache auch sein. Die Stars sind Vorbilder für Millionen Menschen und können Missstände zum Thema machen. Natürlich muss daher auch über einen Boykott der WM in Katar noch diskutiert werden. In den USA knien Footballer gegen rassistische Polizeigewalt nieder. Wenn Tennis-Star Naomi Osaka über Überlastung klagt, wird das ein Thema für die Medien. Dominic Thiem setzt sich mit Bändern am Handgelenk für die Rettung der Weltmeere ein. Und warum sollte nicht bald auch Klimaschutz ein Ziel für die Sportwelt sein – dann sollte man aber kein Turnier veranstalten, bei dem Millionen Flugmeilen zwischen Baku und Glasgow, Sevilla und St. Petersburg zurückgelegt werden.

Wenn die UEFA den Regenbogen zugelassen hätte, dann hieße das nicht, dass man jede auch radikale Ideen der LGBTIQ-Bewegung teilt. Das würde vielen Fans und Stars zu weit gehen. Aber gegen konkrete Gesetze, die Grundrechte abschaffen, muss man Zeichen setzen. Daher wäre es richtig, explizit gegen Ungarn zu protestieren, statt dieses Argument als Ausrede zu verwenden, um die heiße Kartoffel nicht fangen zu müssen. Schon Charlie Chaplin hat frei übersetzt gesagt: Wer den Regenbogen sehen will, darf nicht wegschauen. Aber weil das Gute ja immer siegt, ist durch die Feigheit der UEFA die Debatte um das Gesetz der Schande erst so richtig in den Blickpunkt gerückt.