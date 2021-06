Christoph Baumgartner ist nach seiner vor dem Goldtor im entscheidenden Gruppenspiel gegen die Ukraine (1:0) erlittenen Kopfverletzung für das EM-Achtelfinale am Samstag (21.00 Uhr MESZ) gegen Italien bereit. Der Jüngste in Österreichs Fußball-Nationalteam forderte gegen die 30 Spiele ungeschlagenen Italiener einen couragierten Auftritt. "Was extrem wichtig sein wird, ist, dass wir sehr mutig spielen", betonte der 21-Jährige am Donnerstag im ÖFB-Teamcamp in Seefeld.

Italien sei der klare Favorit. Er kenne die Situation aber aus der deutschen Bundesliga von Spielen gegen Bayern München. "Da wird es von außen auch so gesehen, dass man keine Chance hat. Ich habe Bayern aber schon zweimal schlagen dürfen", erinnerte der Hoffenheim-Profi. Entscheidend sei, sich in Ballbesitz viel zuzutrauen, von hinten herauszuspielen. "Wir haben super Spieler, die das können", meinte Baumgartner. Seine Erkenntnis: "Vermeintlich übermächtige Mannschaften mögen es nicht, wenn der Kleine oder die vermeintlich schwächere Mannschaft den Ball hat."