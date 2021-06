Christoph Baumgartner: Österreichs EM-Goldtorschütze hat es eilig

Baumgartners Aufstieg im – eh klar – Schnell-Durchlauf: Nach dem Start mit Bruder Dominik (heute beim WAC) in Horn, wo Vater Alfons im Nachwuchs tätig war, übersiedelt der Spielmacher in die Akademie St. Pölten.

Die Scouts von Hoffenheim würden ihn am liebsten gleich mitnehmen. Doch „Baumi“ will als Absicherung im BORGL St. Pölten maturieren. Was tun? „Ich habe mir immer einfach getan in der Schule, hab’ einen Sommer mehr gelernt und eine Klasse übersprungen.“