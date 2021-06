Das schönste "Schädelweh": Der EM-Abend mit acht Millionen Teamchefs

*Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

Die acht Millionen Virologen sind nun mit einem Schlag wieder zu Teamchefs geworden. Österreich hat endlich seinen EM-Taumel und hat dabei auch noch (fast) die Pandemie für beendet erklärt.

"Wir haben alle eine ganz schwere Zeit hinter uns gehabt mit dem ganzen Corona-Dreck. Genießt den Tag alle gemeinsam“, sagte Goldtorschütze Christoph Baumgartner im ORF-Interview nach dem Spiel.

"Ich kann es noch nicht ganz realisieren. Was dazukommt, ist, dass mir der Schädel richtig wehtut", sagte Baumgartner, der vor seinem Tor ja einen heftigen Kopfstoß versetzt bekam. Trotz Brummschädels fand er aber goldene Worte. Vor fünf Jahren, bei der Euro in Frankreich, stand er noch in St. Pölten auf der Fanmeile. Damals gab es weniger zu jubeln. Was nicht heißt, dass einem Tags darauf nicht trotzdem der Schädel weh tut.

Heute brummt sicher einigen Österreich-Fans der Schädel. Aber mit einem historischen Sieg im Rücken fällt Vieles leichter.

Auch „Baumi“ sagte über sein Kopfweh: „An so einem Tag nehme ich das gerne in Kauf."

Die Sohle von Bukarest

Verantwortlich für den geschichtsträchtigen Sieg war Baumgartners Sohle, was Herbert Prohaska gleich zu einem Querverweis auf sich selbst nützte: „Es gibt Leute, die schießen mit dem Spitz ein Tor, und Leute, die schießen mit der Sohle. Das war jetzt ganz neu.“

Es gehört zu den legendären Momenten des rot-weiß-roten Fußballs, als Prohaska 1977 das ÖFB-Team mit dem „Spitz von Izmir“ zur Weltmeisterschaft in Argentinien schoss.

Moderator Rainer Pariasek, der natürlich auch den "Jahrestag von Córdoba" erwähnte (21. Juni 1978), sprach hernach schon von der „Sohle von Bukarest“.

Aber der legendäre Spitzler von Izmir wurde am Montagabend ebenfalls bejubelt. „Hast du heute auch gespielt?“ sagte Pariasek zu Prohaska. Die Fans hatten sich nämlich unter der Moderatorenkabine versammelt und skandierten „Herbert Prohaska“-Sprechchöre. Prohaska drehte sich um und jubelte ein bisschen mit den Fans mit.