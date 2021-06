Vor dem Hit gegen Italien: Der richtige ÖFB-Mix für die EM-Party

„Das ist unser Ansatz, so wollen wir spielen. Auch weil wir einige Spieler im Kader haben, die das kennen und können.“ Marcel Sabitzer gefiel es ganz besonders gut, wie Österreich gegen die Ukraine auftrat, erinnerte ihn der Auftritt doch an die taktische Ausrichtung bei seinem Verein Leipzig. Man will auch als Außenseiter im Achtelfinale am Samstag im Londoner Wembley-Stadion bei Gegner Italien „Stress erzeugen mit vielen Balleroberungen“. Doch die eigene Vorstellung hänge eben immer von einem Gegner ab, der es immer wieder wagt, Pläne zu durchkreuzen.