Selenskij: "Im Osten entscheidet sich Zukunft der Ukraine"

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) schlĂ€gt wegen der "verheerenden" Auswirkungen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine auf dort lebende Heimkinder Alarm. Viele Kinder, darunter solche mit Behinderungen, hĂ€tten wochenlang in Kellern ohne Strom und fließendes Wasser Schutz suchen mĂŒssen, hieß es in einem am Montag veröffentlichten Bericht. Zudem seien tausende Kinder nach Russland oder in die von Russland besetzten Gebiete gebracht worden.

"Dieser brutale Krieg hat deutlich gezeigt, dass die Gefahren fĂŒr in Heimen untergebrachte Kinder beendet werden mĂŒssen", sagte der stellvertretende HRW-Direktor fĂŒr Kinderrechte, Bill Van Esveld, am Montag. Er forderte, die RĂŒckfĂŒhrung der von "russischen StreitkrĂ€ften illegal entfĂŒhrten Kinder" zu einer "internationalen PrioritĂ€t" zu machen. 100 Kinderheime, in denen vor 2022 mehr als 32.000 Kinder untergebracht waren, befĂ€nden sich nun in den von Russland besetzten Gebieten, hieß es in dem 55 Seiten umfassenden Bericht.