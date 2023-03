Drohne kollidierte mit Jet: USA warnen Russland vor Eskalation

Die russische F√ľhrung zeigt sich von den erwarteten Haftbefehlen des Internationalen Strafgerichtshofs gegen mehrere Russen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine unbeeindruckt. Russland erkenne die Zust√§ndigkeit des Strafgerichtshofes in Den Haag nicht an, sagte der Sprecher des Pr√§sidialamtes in Moskau, Dmitri Peskow, am Dienstag der russischen Nachrichtenagentur TASS zufolge.

"Wir erkennen dieses Gericht nicht an, wir erkennen seine Zust√§ndigkeit nicht an", sagte Peskow. Er antwortete damit auf Fragen zu Berichten, wonach in K√ľrze die ersten Haftbefehle in Zusammenhang mit dem Krieg beantragt w√ľrden. Am Montag hatte ein Insider gesagt, die Den Haager Strafverfolger w√ľrden schon bald Haftbefehle gegen bestimmte russische Staatsb√ľrger beantragen. Diesen werde vorgeworfen, an der Entf√ľhrung ukrainischer Kinder und an Angriffen auf zivile Ziele in der Ukraine beteiligt gewesen zu sein.