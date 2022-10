Selenskij: Griff zu iranischen Drohnen Bankrott des Kremls

NATO-GeneralsekretĂ€r Jens Stoltenberg hat erklĂ€rt, dass das BĂŒndnis der Ukraine "in den kommenden Tagen" Systeme zur Drohnenabwehr liefern wird. Damit solle das Land bei der Verteidigung gegen Drohnen aus iranischer Produktion unterstĂŒtzt werden, mit denen Russland kritische Infrastruktur in der Ukraine angreife, so Stoltenberg. Denn auch am Dienstag setzte Russland seine Drohnen- und Raketenangriffe fort, im ganzen Land gab es immer wieder Luftalarm.

Unter anderem in den Regionen Charkiw, Dnipropetrowsk und Mykolajiw war laut Behörden die Luftverteidigung aktiv. An vielen Orten, unter anderem auch in der Hauptstadt Kiew, schlugen Raketen und Drohnen ein. Moskau intensivierte zuletzt seine Angriffe mit Kampfdrohnen iranischer Bauart. Teheran bestreitet entsprechende Lieferungen.

"Die Ukraine ist unter Beschuss der Okkupanten. Sie machen weiter das, was sie am besten können: Zivilisten terrorisieren und töten", sagte der ukrainische PrÀsident Wolodymyr Selenskyj. Moskau intensivierte zuletzt seine Angriffe mit Kampfdrohnen iranischer Bauart. Teheran bestreitet entsprechende Lieferungen an Moskau.