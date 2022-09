Massiver Druckabfall in Nord Stream 1 + 2

Die Verhandlungen ĂŒber die geplante SanktionsverschĂ€rfung der EU gegen Russland gestalten sich schwierig: Bei ersten GesprĂ€chen zwischen der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten am Wochenende Ă€ußerten sich Ungarn und Zypern ablehnend ĂŒber einen Preisdeckel fĂŒr russisches Öl, wie am Montag aus ĂŒbereinstimmenden Quellen in BrĂŒssel verlautete. Als "rote Linie“ bezeichnete der ungarische Außenminister Peter Szijjarto zudem Sanktionen im Nuklearbereich. Wegen der russischen Teilmobilisierung und der Atomwaffen-Drohungen von Kreml-Chef Wladimir Putin hatten die Außenminister der EU und der sieben wichtigen Industriestaaten (G7) vergangene Woche weitere Sanktionen gegen Moskau angekĂŒndigt. Ein offizieller Vorschlag der EU-Kommission an die Mitgliedstaaten wird ab diesem Mittwoch erwartet.

Der Ölpreisdeckel soll das KernstĂŒck der neuen Sanktionen werden. Der ungarische Regierungschef Viktor Orban macht die EU-Strafmaßnahmen im Energiebereich allerdings fĂŒr den massiven Anstieg der Verbraucherpreise verantwortlich. Zypern will zudem seine Reedereien schĂŒtzen, die russisches Öl auch in DrittlĂ€nder liefern. Der ungarische Außenminister Szijjarto kritisierte zudem am Rande der Jahreskonferenz der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien alle Versuche, "HĂŒrden fĂŒr Investitionen in den Nuklearbereich zu errichten“. Ungarn will in KĂŒrze mit dem Bau von zwei Atomreaktoren beginnen - als Kooperation mit dem russischen Rosatom-Konzern. Unter anderem Deutschland wirbt in BrĂŒssel fĂŒr ein Ende der nuklearen Zusammenarbeit mit Russland. Neben Ungarn ist auch Frankreich dagegen. Alle Sanktionen erfordern einen einstimmigen Beschluss der MitgliedslĂ€nder.