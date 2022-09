Putin könnte Annexion der besetzten Gebiete am Freitag ausrufen

Am Dienstagnachmittag wird der Kreml verkünden, womit alle Welt gerechnet hat: Die Ergebnisse der "Referenden" in den besetzten Gebieten in der Ukraine werden bekanntgegeben - alles andere als deutliche Zustimmung zu einem Beitritt zur Russischen Föderation wäre überraschend - sind es doch "Schein-Referenden", die nach keinen korrekten Maßstäben ablaufen. Es wird damit gerechnet, dass die Zustimmung mit 80 bis 90 Prozent angegeben wird.

Bereits am Freitag dürfte Kreml-Chef Wladimir Putin formell die Aufnahme der besetzten ukrainischen Gebiete in die Russische Föderation bekanntgeben. An dem Tag sei eine Ansprache Putins vor beiden Kammern des Parlaments angesetzt, berichtet das britische Verteidigungsministerium. Es bestehe eine „realistische Möglichkeit“, dass Putin die Rede nutzen werde, um die Aufnahme zu verkünden, heißt es im täglichen Lagebericht des Ministeriums, der sich auf Erkenntnisse des britischen Militärgeheimdienstes stützt.

Der Kreml wird mit der erwarteten Annexion den Angriffskrieg vor der eigenen Bevölkerung noch stärker zu rechtfertigen versuchen. Gleichzeitig riegelten die Besatzungstruppen die besetzten Teile der südlichen Region Cherson für die Ein- und Ausreise völlig ab. In der Bevölkerung wird die Angst laut, dass ukrainische Staatsbürger in den besetzten Gebieten zwangsrekrutiert und in den Krieg gegen ihre Landsleute geschickt werden könnten.