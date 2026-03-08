Israel bombardiert Öllager in Teheran + Iran hat erneut Golfstaaten angegriffen

Israel hat erstmals ein Öllager in Teheran bombardiert. In sozialen Medien kursierten am Wochenende Aufnahmen aus der Hauptstadt, die einen massiven Feuerball und aufsteigende, dunkle Rauchschwaden zeigten. Israel erklärte, Irans Streitkräfte nutzten die Tanks für ihre militärische Infrastruktur. Die Revolutionsgarden bestätigten im Staatssender IRIB die Bombardierung einer Ölraffinerie im Süden Teherans.

Israel führte in der Nacht zudem nach eigenen Angaben in Libanons Hauptstadt Beirut einen Angriff auf Kommandeure der Al-Quds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden durch. Nach libanesischen Angaben hatte Israels Militär gezielt ein Zimmer eines Luxushotels ("Ramada") in Beirut angegriffen. Sicherheitskreisen zufolge war zumindest eines der Todesopfer ein iranischer Staatsbürger.

Zugleich setzte Israel seine Angriffe gegen die mit Teheran verbündete Hisbollah-Miliz im Süden Beiruts fort. Dabei sei unter anderem eine Abschussanlage der Schiiten-Miliz zerstört worden.

Am Sonntagmorgen begann die israelische Luftwaffe nach eigenen Angaben eine weitere Angriffswelle im Iran.

Netanjahu: "Moment der Wahrheit" rückt näher

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte in einer Videoansprache an die Menschen im Iran gewandt, der "Moment der Wahrheit" rücke näher. "Wir wollen den Iran befreien und in Frieden mit ihm leben", sagte Netanjahu. Aber "die Befreiung vom Joch der Tyrannei" hänge letztlich vom iranischen Volk ab.