Israelische Hubschrauber landeten im Libanon: Dutzende Tote

Israels Armee hat im Libanon überraschend einen nächtlichen Einsatz mit Militärhubschraubern durchgeführt. Spezialtruppen hätten in der Nacht versucht, Details zum israelischen Luftwaffennavigator Ron Arad zu finden, der 1986 über dem Südlibanon abgeschossen und von der schiitischen Amal-Miliz gefangen genommen wurde. Das teilte Israels Armee am Samstag mit. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete bei schweren Kämpfen habe es mindestens 41 Tote gegeben. Darunter seien drei libanesische Armeesoldaten. Israel sei während des Einsatzes rund 40 Luftangriffe in dem Gebiet geflogen. NNA und libanesische Medien berichteten, vier israelische Apache-Kampfhubschrauber seien in dem Gebiet gelandet. Israels Armee ließ wissen, man werde "Tag und Nacht" versuchen, getötete und vermisste Israelis nach Hause zu holen.

Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz teilte mit, vier israelische Armee-Hubschrauber seien von Syrien aus in den östlichen Libanon geflogen und hätten dort eine Infanterie-Einheit abgesetzt. Diese sei dann ins Dorf Al-Nabi Sheet vorgedrungen und habe sich an einem Friedhof einen Schusswechsel mit Hisbollah-Kämpfern geliefert. Das Kommando sei dann nach schweren Gefechten mit Hilfe von parallelen israelischen Luftangriffen wieder abgezogen. Die libanesische Zeitung "L'Orient-Le Jour" berichtete, rund acht israelische Soldaten seien bei dem nächtlichen Einsatz am Boden im Einsatz gewesen. Dem Bericht zufolge sollen sie auch Gräber auf dem Friedhof in Al-Nabi Sheet durchsucht haben. Unabhängig bestätigen ließen sich diese Berichte nicht.

Schon mehr als 200 Tote Der israelische Soldat Arad war vor 40 Jahren in einem Kampfflugzeug im Libanon abgestürzt. Israel gelang es trotz jahrzehntelanger Bemühungen nie, ihn zu befreien. Sein ungeklärtes Schicksal bewegt die Öffentlichkeit bis heute. Eine würdige Beerdigung ist für Israelis aus religiösen, menschlichen und gesellschaftlichen Gründen von größter Wichtigkeit. Dies gilt insbesondere auch für gefallene Soldaten. Die Armee hat einen Kodex, der vorsieht, dass Soldaten "nicht zurückgelassen" werden - weder lebend noch tot. Dieses Versprechen soll auch die Moral der Truppe stärken. Seit dem jüngsten Wiederaufflammen der Kämpfe im Libanon rund um den Iran-Krieg war der Einsatz in Al-Nabi Sheet einer der Angriffe mit den meisten Toten. Am Samstag flog Israel weitere Angriffe. Insgesamt sind seit Montag bei israelischen Angriffen im Libanon mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen. Auslöser der schweren Bombardements war der Beschuss Israels mit Raketen und Drohnen durch die vom Iran unterstütze Hisbollah-Miliz im Libanon.

Am Samstag Südlibanon im Visier Israels Die israelische Armee flog nach eigenen Angaben am Samstag erneute Luftangriffe auf die Hisbollah-Miliz. Ziel der "weiteren Angriffswelle" seien "Raketenwerfer, Waffenlager und weitere militärische Einrichtungen" der pro-iranischen Kämpfer in verschiedenen Gebieten im Südlibanon und in der Bekaa-Ebene gewesen, erklärten Israels Streitkräfte am Samstag. Die israelische Armee erklärte, bei den Angriffen am Freitag seien Kommandanten der Hisbollah-Eliteeinheit Radwan-Brigade sowie zwei Kommandozentralen der Brigade im Gebiet rund um die südlibanesische Ortschaft Majdal Selem attackiert worden. Die Kommandanten seien für "mehrere Angriffe" auf israelische Soldaten und Zivilisten verantwortlich. Angaben zu getöteten Soldaten machte die Armee zunächst nicht. Zu den Angriffen, die Israel am Vortag auf die Region um die Stadt Baalbek geflogen hatte, erklärte das libanesische Gesundheitsministerium, neben den 16 Getöteten seien 35 weitere Menschen verletzt worden. Am Freitag war noch von neun Toten die Rede gewesen.