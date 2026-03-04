Mojtaba Khamenei: Wer ist der mögliche Nachfolger im Iran?

Sein politisches Gewicht bezieht Khomeini vor allem aus seinem Familiennamen, der im Iran weiterhin symbolische Autorität besitzt. Als Kandidat gilt er dennoch als Außenseiter. In den konservativen Machtzentren dürften seine Positionen vielen als zu moderat gelten.
Unterdessen beginnt heute Abend die staatliche Trauerfeier für den getöteten Ali Khamanei. Die Feierlichkeiten sollen drei Tage dauern und in Teheran stattfinden. Ab etwa 22:00 Uhr Ortszeit (ca. 19:30 MEZ) kann die iranische Bevölkerung die aufgebahrte Leiche im Imam-Khomeini-Gebetshalle (Mosalla) besuchen und Abschied nehmen.
