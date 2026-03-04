Mojtaba Khamenei: Wer ist der mögliche Nachfolger im Iran?

Von Franziska Trautmann

Während die Angriffe im Nahen Osten weiter wüten und Bombeneinschläge die Region erschüttern, steht der Iran kurz davor ein neues geistliches Oberhaupt zu wählen. Laut der Nachrichtenagentur Reuters hat Ahmad Khatami, Mitglied der iranischen Expertenversammlung, die mit der Wahl eines neuen geistlichen Führers beauftragt ist, das bestätigt. „Der Oberste Führer wird bei nächster Gelegenheit bestimmt werden. Wir stehen kurz vor einem Abschluss, jedoch befindet sich das Land in einer Kriegssituation“, wurde Khatami im iranischen Staatsfernsehen zitiert.

Der ehemalige geistliche Führer des Irans, Ayatollah Ali Khamenei, ist am Samstag durch israelisch-amerikanischen Bomben getötet worden. Offiziell hat er nicht erklärt, wer sein Nachfolger werden soll. Sein zweiter Sohn, Mojtaba Khamenei, zählt jedoch zu einer Handvoll Geistlicher, die als wahrscheinliche Nachfolger gehandelt werden.