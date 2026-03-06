USA will von Ukraine Hilfe bei der Drohnenabwehr + Iran setzt Gegenangriffe fort
- Israel und die USA haben am Samstag mit Militärschlägen gegen den Iran begonnen: Führer Khamenei und der Generalstabschef wurden getötet.
- Der provisorische Führungsrat im Iran beschäftigt sich bereits mit der Khamenei-Nachfolge.
- Rund 17.000 Österreicher sind im Krisengebiet, der erste Rückholflug mit 151 Österreichern landete Mittwochabend in Wien-Schwechat.
- Israel: Angriffe auf Teheran und den Libanon.
- Iran setzt seine Gegenangriffe fort und greift auch kurdische Truppen im Irak an.
- US-Präsident Trump ermutigt indessen Kurden im Irak zu Angriffen auf den Iran.
- 15 von zehn Punkten: Trump zufrieden mit Kriegsverlauf.
- "Wären alle binnen Sekunden tot": Sorgen vor Khameneis Beisetzung
- Zyperns Präsident: Angriffe stammen aus dem Libanon.
- Die Ukraine will die USA bei der Abwehr iranischer Drohnen unterstützen.
Was tut sich im Nahen Osten aktuell: Das finden Sie in unserem heutigen Iran-Lagebericht zu Tag 6
Iran-Krieg
Bahrain: Iranische Angriffe treffen Hotel
Bei mutmaßlich iranischen Angriffen auf Bahrain sind mehrere zivile Gebäude beschädigt worden. Wie das Innenministerium des Golfstaats mitteilte, wurden zwei Wohnhäuser und ein Hotel in der Hauptstadt Manama zum Ziel „iranischer Aggression“. In einem der Gebäude sei ein Wohnungsbrand gelöscht worden. Tote oder Verletzte habe es keine gegeben. Der Iran reagiert auf die seit einer knappen Woche andauernden amerikanisch-israelischen Militärschläge unter anderem mit Angriffen in der Golfregion.
Der kleine Inselstaat Bahrain im Persischen Golf fing nach eigenen Angaben Dutzende iranische Raketen und mehr als 120 iranische Drohnen ab. Neben Wohngebäuden wurden dort auch eine Öl-Anlage und ein wichtiger US-Marinestützpunkt zum Ziel iranischer Angriffe. Ein Mensch wurde bei den Angriffen bisher getötet. Auch aus Saudi-Arabien wurde wieder ein Angriff gemeldet. Wie das Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Riad mitteilte, wurde eine Drohne im Nordosten der Stadt abgefangen und zerstört.
Iranische Medien melden landesweite Angriffe
Am siebten Tag des Iran-Kriegs melden iranische Medien wieder landesweite Angriffe. Nahe der Metropole Isfahan im Zentraliran seien drei Kleinstädte bombardiert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim. Im Osten der Stadt selbst kam es demnach ebenfalls zu Luftangriffen. Mehrere Menschen seien verletzt, Wohnhäuser und Fahrzeuge beschädigt worden. Auch in der dicht besiedelten Hauptstadt Teheran, in der rund 15 Millionen Menschen leben, meldeten Bewohner am frühen Morgen eine neue Angriffswelle.
Augenzeugen zufolge war das Donnern von Kampfflugzeugen in niedriger Flughöhe über den Dächern zu hören. Rund 150 Kilometer südlich von Teheran seien außerhalb der Pilgerstadt Ghom, dem spirituellen Zentrum Irans, zwei Militärstützpunkte bombardiert worden, berichtete die regierungsnahe Nachrichtenagentur Isna unter Berufung auf das Gouverneursamt. Die Militärkräfte seien nicht zu Schaden gekommen. Die Zivilbevölkerung ist immer mehr von den Folgen der Angriffe betroffen, die Israel und die USA am Samstag begonnen hatten. Die iranische Rothalbmondgesellschaft veröffentlichte Fotos zerstörter Wohnhäuser aus den großen Städten. Auch ein Stützpunkt der Organisation wurde schwer beschädigt, wie auf Bildern zu sehen ist.
Nach Drohnenangriff: Zypern strebt NATO-Beitritt an
Angesichts des Drohnenangriffs auf Zypern wird dort ein Beitritt zur NATO diskutiert. "Wenn es möglich wäre, würden wir sogar morgen einen Antrag einreichen", sagte Präsident Nikos Christodoulides dem griechischen Sender Skai. Zypern treffe bereits Vorbereitungen für einen möglichen NATO-Beitritt. Auf militärischer, operativer und administrativer Ebene werde daran gearbeitet, damit das Land handeln könne, "sobald die politischen Bedingungen dies zuließen".
Christodoulides betonte jedoch, dass ein solcher Schritt derzeit nicht umgesetzt werden könne. Grund sei die langjährige Haltung der Türkei, die als NATO-Mitglied einen Beitritt Zyperns ablehnt. Über neue Mitglieder entscheidet das Bündnis einstimmig.
Iran: Führungsrat beschäftigt sich mit Khamenei-Nachfolge
Nach der Tötung des iranischen Staatsoberhaupts hat sich der provisorische Führungsrat mit dessen Nachfolge befasst. Bei ihrer vierten Sitzung planten Präsident Massoud Pezeshkian, Justizchef Gholam-Hussein Mohseni-Ejehi sowie der Kleriker Alireza Arafi die Einberufung einer Versammlung zur Bestimmung eines neuen Religionsführers, wie aus einer Regierungserklärung hervorgeht. Das Führungstrio wurde demnach außerdem über die aktuelle Kriegslage unterrichtet.
Irans Staatsoberhaupt Ayatollah Ali Khamenei war am Samstag bei israelisch-amerikanischen Angriffen getötet worden. Seitdem leitet verfassungsgemäß ein Führungstrio die Regierungsgeschäfte im Iran. Am Donnerstag wurde dem Rat mehr Macht übertragen. Er kann künftig über Krieg und Frieden entscheiden, sowie Militärvertreter und Polizeioffiziere ernennen und absetzen.
Gemäß der iranischen Verfassung bestimmt der Expertenrat, ein Gremium aus 88 Geistlichen, das neue Staatsoberhaupt. Wann der Rat zusammenkommt, bleibt auch nach der Regierungserklärung unklar. Israels Verteidigungsminister drohte am Mittwoch, sein Land werde auch den Nachfolger Chameneis töten. Als aussichtsreicher Kandidat gilt dessen zweitältester Sohn Mojtaba.
Zyperns Präsident: Angriffe stammen aus dem Libanon
Nach Angriffen auf Zypern im Nahost-Krieg ist Präsident Nikos Christodoulides um Beruhigung bemüht. "Alle Angriffe, die bisher in Zypern erfolgt sind, richten sich ausschließlich gegen die britischen Basen. Die meisten dieser Angriffe stammen aus dem Libanon", sagte er Donnerstagabend gegenüber dem Sender Skai. Gleichzeitig betonte er, dass er in ständigem Kontakt mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun stehe und bereits ein Telefongespräch mit ihm geführt habe.
Auf die Frage nach der Möglichkeit eines ballistischen Angriffs aus dem Iran antwortete Christodoulides, dass nichts ausgeschlossen werden könne. "Wir können im Zusammenhang mit ballistischen Raketen nichts ausschließen. Die Briten sind in erhöhter Alarmbereitschaft, wenn entsprechende Informationen vorliegen. In vielen Fällen ist Israel das Ziel von Angriffen aus dem Iran. Daher überqueren Raketen die Region der östlichen Mittelmeerregion, und dies wird sehr genau beobachtet."
Bezüglich der Schutzmaßnahmen erklärte er, dass Zypern über eigene Verteidigungssysteme verfüge, die in jüngster Zeit modernisiert worden seien, während gleichzeitig auch der Schutz durch britische Streitkräfte gewährleistet sei. Darüber hinaus bestehe eine intensive Zusammenarbeit mit europäischen Staaten. Zypern hat aktuell die EU-Ratspräsidentschaft inne und musste aufgrund der Sicherheitslage bereits EU-Treffen auf Zypern verschieben.
Gegenangriffe des Iran
Israels Luftwaffe hat in der Nacht erneut Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran angegriffen. Man habe eine "großangelegte Angriffswelle gegen die Infrastruktur des iranischen Terrorregimes in Teheran gestartet", gab die Armee bekannt. Der Iran griff indessen Ziele in Bahrein an, Saudi-Arabien und Katar wehrten Angriffe ab. Die iranischen Streitkräfte kündigten eine Ausweitung ihrer Gegenangriffe an.
In den kommenden Tagen werde der Feind intensiver und umfangreicher angegriffen, meldete der staatliche Rundfunk unter Berufung auf das zentrale Hauptquartier "Khatam Al-Anbiya", das in Kriegszeiten das Kommando im Generalstab übernimmt. Die iranische Militärführung gab Angriffe mit Kamikazedrohnen auf den Luftwaffenstützpunkt Ramat David und eine Radarstation in Israel, einen US-Stützpunkt in Kuwait sowie im irakischen Erbil bekannt.
Werden Kurden wieder zum Kanonenfutter der USA?
Die CIA soll iranische kurdische Milizen im Irak bewaffnen. Sollen sie die Vorhut für Bodentruppen bilden? Der Plan wäre nicht ohne Risiko, wie Außenpolitik-Redakteurin Caroline Ferstl berichtet.
Etihad kündigt weitere Flüge nach Europa an
Nach den zahlreichen Flugausfällen wegen des Iran-Kriegs hat die Fluggesellschaft Etihad Airways ab heute eine begrenzte Zahl Flüge von Abu Dhabi auch nach Europa angekündigt. Man werde unter anderem Frankfurt, London, Madrid, Mailand, Paris, Rom und Zürich anfliegen, hieß es auf der Webseite der Airline mit Sitz in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Fluggäste mit bestehenden Buchungen würden schnellstmöglich untergebracht.
Die Entscheidung zur Wiederaufnahme der Flüge sei in Absprache mit den Behörden nach einer ausführlichen Sicherheitsprüfung erfolgt, teilte Etihad weiter mit. Man beobachte die Lage weiter genau und werde nur dann fliegen, wenn alle Sicherheitskriterien eingehalten werden könnten.
Foxconn warnt vor Folgen des Iran-Konflikts
Der weltgrößte Elektronikhersteller Foxconn hat vor den Folgen eines länger andauernden Konflikts mit dem Iran für die Weltwirtschaft gewarnt. Sollte der Konflikt andauern, könnten die Ölpreise auf 100 Dollar pro Barrel steigen und auch die Preise für Rohstoffe in die Höhe treiben, sagte Unternehmenschef Young Liu am Freitag in Neu-Taipeh. Dann würde jeder die Auswirkungen spüren.
Die Folgen für sein eigenes Unternehmen seien derzeit jedoch begrenzt. Er erwarte für 2026 ein sehr gutes Jahr für den Konzern, der unter anderem ein wichtiger Hersteller von KI-Servern für Nvidia ist.
Trump ermutigt Kurden im Irak zu Angriffen auf Iran
US-Präsident Donald Trump ermutigt iranisch-kurdische Kräfte im Irak zu Angriffen auf den Iran. "Ich finde es wunderbar, dass sie das tun wollen, ich wäre dafür", sagt er der Nachrichtenagentur Reuters. Iranisch-kurdische Milizen haben sich nach Angaben von drei mit der Angelegenheit vertrauten Personen in den vergangenen Tagen mit den USA darüber beraten, ob und wie sie die iranischen Sicherheitskräfte angreifen sollen.
Die im irakisch-iranischen Grenzgebiet ansässigen Gruppen trainieren demnach für einen solchen Angriff. Sicherheitskreisen zufolge gab es am Donnerstag zwei iranische Drohnenangriffe auf ein Lager der iranischen Opposition im irakischen Kurdistan.
Iranisches Volk steht hinter Regime
Laut dem iranischen Botschafter in Wien steht das iranische Volk weiter hinter dem Regime. Zudem habe der Iran Hilfe bei der Evakuierung von Österreichern angeboten.
Folgt Kriegseintritt der NATO?
Die NATO erhöht wegen der Iran-Angriffe auf Zypern und die Türkei ihre Alarmbereitschaft. Folgt jetzt der Kriegseintritt des Bündnisses? 5 Gründe die dagegen sprechen.
Israels Luftwaffe bombardiert erneut Teheran
Israels Luftwaffe greift in der Nacht erneut Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran an. Man habe eine "großangelegte Angriffswelle gegen die Infrastruktur des iranischen Terrorregimes in Teheran gestartet", gab die Armee bekannt. Nähere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Der Iran griff indessen Ziele in Bahrein an, Saudi-Arabien und Katar wehrten Angriffe ab.
Israels Generalstabschef Ejal Zamir hatte zuvor eine neue Phase der Angriffe gegen den Erzfeind angekündigt. "In dieser Phase werden wir das Regime und seine militärischen Kapazitäten weiter zerschlagen", sagte Zamir laut Militärangaben. Er kündigte demnach nicht näher benannte "weitere Überraschungen" an.
Syrien öffnet Luftkorridor
Syrien hat einen Luftkorridor von der nördlichen Stadt Aleppo zum Mittelmeer für ausländische Fluggesellschaften geöffnet und will damit den lahmgelegten Flugverkehr in der Region entlasten. Der Korridor solle eine sichere Flugroute für ankommende und abfliegende Maschinen bieten, sagte der Leiter der Zivilluftfahrtbehörde, Omar Hosari. Zudem seien die Flugrouten im Norden des syrischen Luftraums in Richtung Türkei wieder freigegeben worden.
Ein erster Flug der Syrian Air von Aleppo nach Istanbul sei bereits sicher gelandet und markiere die schrittweise Wiederaufnahme des Betriebs am internationalen Flughafen von Aleppo.
Die Fluggesellschaft Etihad Airways nimmt indessen vom 6. bis 19. März den kommerziellen Flugbetrieb teilweise wieder auf. Zu den wichtigsten Zielen von und nach Abu Dhabi gehören demnach unter anderem Kairo, Delhi, London, Frankfurt, New York, Paris, Moskau, Toronto und Zürich, wie das Unternehmen mitteilt.
Tötung Khameneis "im Einklang mit Völkerrecht"
Israel hat die Tötung des obersten iranischen Führers Ayatollah Ali Khamenei als vereinbar mit dem Völkerrecht bezeichnet. Gemäß dem Völkerrecht könnten Kommandeure, "die während eines Krieges die Streitkräfte befehligen, legitime militärische Ziele darstellen", erklärte der für die internationale Presse zuständige israelische Armeesprecher Nadav Shoshani am Donnerstag im Onlinedienst X.
Khamenei sei als Oberbefehlshaber der iranischen Streitkräfte die "höchste militärische Autorität" im Iran gewesen. Er habe "den Einsatz von Gewalt gegen Israel" angeordnet sowie die Finanzierung und Bewaffnung der mit dem Iran verbündeten Milizen in der Region, unter ihnen die Hisbollah im Libanon und die Huthis im Jemen, überwacht.
Der Angriff auf Khamenei sei ausgeführt worden, als dieser "in Begleitung anderer hochrangiger iranischer Militärs war, die ebenfalls legitime militärische Ziele darstellten", erklärte Shoshani. Laut iranischen Staatsmedien waren bei dem Angriff aber auch Khameneis Frau, einer ihrer Schwiegersöhne und zwei ihrer minderjährigen Enkelkinder getötet worden.
US-Abgeordnete setzen Trumps Krieg keine Grenzen
US-Kongressabgeordnete haben dem militärischen Vorgehen von US-Präsident Donald Trump im Iran keine Grenzen gesetzt. Eine Abstimmung im Repräsentantenhaus über einen parteiübergreifenden Antrag, der dem Kongress ein stärkeres Mitspracherecht beim Einsatz der Streitkräfte eingeräumt hätte, kam nicht auf genug Stimmen. Vier Demokraten stimmten mit der Mehrheit der Republikaner dagegen. Eine ähnliche Maßnahme war am Mittwoch bereits im Senat geblockt worden.
Sogenannte War Powers Resolutions wurden erstmals in Reaktion auf den Vietnam-Krieg 1973 angewendet. Ein Hauptmerkmal solcher Resolutionen sind beschleunigte Verfahren, mit denen der Kongress über die Entsendung oder den Abzug von Truppen entscheiden kann.
Trump: Großteil der iranischen Raketen ist zerstört
Die Luftabwehr und die Raketen des Irans sind nach der Darstellung von US-Präsident Donald Trump bereits ganz oder in großen Teilen zerstört. "Sie haben also keine Luftwaffe mehr, sie haben keine Luftabwehr mehr. Alle ihre Flugzeuge sind weg", sagte Trump in Washington. Zudem seien ihre Raketen zu 60 und ihre Abschussvorrichtungen zu 64 Prozent ausgeschaltet, sagte er. "Sobald sie eine Rakete abschießen, wird die Abschussrampe innerhalb von vier Minuten getroffen."
Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Neben dem Nuklearprogramm und der Marine hatte die US-Regierung die Zerstörung des Raketenprogramms des Irans zuvor als wichtigstes Kriegsziel genannt.
-
Nach einem Fluchtaufruf für einen Großteil der Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut hat Israels Militär am Abend dort Angriffe begonnen. Die Armee habe "Hisbollah-Infrastruktur" ins Visier genommen, teilte das israelische Militär mit. Einwohner berichteten von lauten Explosionen und aufsteigendem schwarzem Rauch nach einem Angriff in dem Viertel Haret Hreik. Auch aus anderen Gegenden der Stadt gab es Berichte über zerborstene Fensterscheiben aufgrund von Explosionen.
Israels Armee hatte die Bewohner mehrerer Gegenden, darunter Haret Hreik, am Nachmittag dazu aufgefordert, diese zu verlassen. Es war das erste Mal, dass das israelische Militär eine Warnung für ein Gebiet dieser Größe in der Gegend ausgab. Bisher bezogen sich derartige Aufrufe auf bestimmte Wohnhäuser oder deutlich kleinere Gebiete in den Vororten. Augenzeugen zufolge versuchten viele Menschen, panisch die Gegend zu verlassen.
Die betroffenen Viertel gelten als Hochburg der proiranischen Hisbollah-Miliz. Sie sind aber auch dicht besiedelte Wohngebiete. Die Hisbollah hatte in der Nacht zu Montag begonnen, als Reaktion auf die Tötung des iranischen Staatsoberhaupts Ali Chamenei Raketen auf Israel zu schießen. Seitdem greift auch Israels Militär in mehreren Teilen des Landes wieder massiv Ziele im Libanon an. Laut Israels Armee wurden im Südlibanon zwei Soldaten bei Kämpfen mit der Hisbollah verletzt.
Ukraine unterstützt USA bei Drohnenabwehr
Die Ukraine will die USA bei der Abwehr iranischer Drohnen unterstützen. Man habe eine entsprechende Anfrage aus Washington erhalten, erklärt Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X. Er habe die Entsendung von Spezialisten und Ausrüstung angeordnet, um beim Schutz vor "Schahed"-Drohnen zu helfen. Einem Insider zufolge sollen die ukrainischen Experten in den kommenden Tagen ihre Arbeit aufnehmen.
Die Ukraine hat im Abwehrkampf gegen Russland umfangreiche Erfahrungen mit den iranischen Kamikaze-Drohnen gesammelt. Selenskyj hat einen Tausch von ukrainischen Abfangdrohnen gegen Patriot-Luftabwehrraketen angeregt.
Bericht: Mädchenschule während US-Angriffen getroffen
Die Bombardierung einer Mädchenschule im Iran am ersten Kriegstag ist einem US-Bericht zufolge während US-Angriffen auf eine nahe gelegene Militäranlage erfolgt. Eine Auswertung der New York Times von Satellitenbildern, verifizierten Videos und Beiträgen in den sozialen Medien habe ergeben, dass das Schulgebäude durch einen präzisen Schlag schwer beschädigt worden sei, der zeitgleich mit Angriffen auf einen angrenzenden Marinestützpunkt stattgefunden habe.
-
Französischer Rückholflug kehrt wegen Raketenbeschuss umEin zur Rückholung gestrandeter Franzosen Richtung Dubai gestarteter Air France-Flug hat wegen Raketenbeschuss in der Region umkehren müssen. "Diese Situation zeugt von der Instabilität in der Region und der Komplexität der Rückholaktionen", sagte Frankreichs Verkehrsminister Philippe Tabarot. Die Regierung hatte das Flugzeug gechartert, um französische Staatsbürger zurück nach Paris zu fliegen.
Iran: Raketen mit Streumunition auf Israel abgefeuert
Irans Luftstreitkräfte haben in zwei neuen Wellen Raketen auf Israel gefeuert. Dabei seien auch Gefechtsköpfe mit Streumunition zum Einsatz gekommen, berichtete der staatliche iranische Rundfunk am Donnerstagabend. "Raketenregen auf dem Weg nach Tel Aviv", betitelte der Rundfunk ein Video, das Leuchtspuren der sogenannten Clustermunition zeigen soll. In Israel wurde Raketenalarm ausgelöst.
Der Einsatz von Streumunition ist international weitgehend geächtet, weil sie große Flächen unkontrolliert mit Sprengkörpern überzieht und besonders für Zivilisten gefährlich ist.
NATO erhöht wegen Iran Einsatzbereitschaft der Raketenabwehr
Die NATO erhöht wegen des iranischen Raketenbeschusses auf die Türkei die Alarm- und Einsatzbereitschaft ihrer ballistischen Abwehrsysteme. Die Maßnahme sei vom Befehlshaber des NATO-Luftstreitkräftekommandos angeordnet worden, teilte der Sprecher des militärischen NATO-Hauptquartiers im belgischen Mons am Donnerstagabend mit.
Dieser habe zudem empfohlen, die Bereitschaft der NATO auf diesem erhöhten Niveau zu belassen, bis die Bedrohung durch Irans anhaltende wahllose Angriffe in der Region nachlasse. Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte in Europa habe sich dieser Empfehlung angeschlossen, fügte Sprecher Martin L. O'Donnell hinzu. Bei einer Sitzung mit den Vertretern der Mitgliedstaaten sei zudem starke und einstimmige Unterstützung für die Maßnahme zum Ausdruck gebracht worden. Die Anpassung erlaube es, das Bündnis angesichts der aktuellen Bedrohung zu verteidigen.
Katz: Israel beschloss Khamenei-Tötung im November
Die Regierung in Jerusalem hat nach Angaben von Verteidigungsminister Israel Katz im November beschlossen, das iranische geistliche Oberhaupt Ajatollah Ali Khamenei zu töten. Der Einsatz sei ursprünglich für Mitte 2026 geplant gewesen, sagt Katz dem Fernsehsender N12. Wegen der Proteste im Iran und der Sorge vor einem iranischen Angriff sei der Plan jedoch in Abstimmung mit Washington vorgezogen worden. Khamenei wurde am Samstag zu Beginn der US-israelischen Luftangriffe getötet.
Krieg im Iran kostet die USA fast 900 Millionen Dollar pro Tag
Der Krieg gegen den Iran kostet die Vereinigten Staaten neuen Berechnungen zufolge fast 900 Millionen Dollar pro Tag, berichtet die Financial Times. Der überwiegende Teil wird demnach für Munition aufgewendet. Die ersten 100 Stunden des Konflikts haben nach Schätzungen des Thinktanks Center for Strategic and International Studies etwa 3,7 Milliarden Dollar gekostet – oder 891 Millionen Dollar pro Tag. Von den 3,7 Milliarden Dollar wurden etwa 3,1 Milliarden Dollar für Munition ausgegeben.
Macron stellt dem Libanon gepanzerte Fahrzeuge zur Verfügung
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigt an, die libanesischen Streitkräfte mit gepanzerten Fahrzeugen und logistischer Unterstützung zu stärken. Es müsse alles getan werden, um zu verhindern, dass das Land erneut in einen Krieg hineingezogen werde, sagt er auf sozialen Medien. Er fordert zudem Israel auf, den Krieg nicht auf den Libanon auszuweiten. An die iranische Führung appelliert er, das Land nicht weiter in einen Krieg hineinzuziehen, der nicht der seine sei. Die Hisbollah müsse ihr Feuer auf Israel sofort einstellen. Israel müsse im Gegenzug von einer Bodenintervention oder einer großangelegten Operation auf libanesischem Gebiet absehen.
Bahrain: Iranischer Angriff trifft Öl-Anlage
Der Iran hat nach Angaben des Innenministeriums von Bahrain eine Öl-Anlage in dem Golfstaat angegriffen und dort einen Brand ausgelöst. Die Anlage in Maameer südlich der Hauptstadt Manama sei Ziel von „iranischer Aggression“ geworden, teilte das Innenministerium mit. Opfer habe es nicht gegeben, das Feuer sei unter Kontrolle. Im Internet kursierten Videos, die den Angriff zeigen sollen. Darin ist zu sehen, wie ein Geschoss an der Anlage einschlägt und eine Explosion auslöst.
Iranische Medien melden Explosionen in Teheran
Die iranische Hauptstadt Teheran wird den sechsten Tag in Folge von Raketenangriffen erschüttert. Die regierungsnahe iranische Nachrichtenagentur Isna meldete mehrere Explosionen im Osten der Millionenmetropole. Auch das Onlineportal Etemad meldete Raketeneinschläge. Die israelischen Streitkräfte kündigten unterdessen einen Angriff in einem Industriegebiet etwa 20 Kilometer südöstlich der Hauptstadt an. In einem persischsprachigen Post riefen sie die Bürger auf X dazu auf, das Gebiet zu verlassen. Für andere in Teheran bombardierte Gebiete, darunter auch Wohnviertel, veröffentlichten die Streitkräfte hingegen keine Warnungen. Ohnehin dürften die Nachrichten kaum jemanden erreichen. Irans Machtapparat hat seit Beginn des Kriegs am Samstag die Bevölkerung weitgehend vom Internet abgeschnitten.
Iran: Mehr als 500 Raketen und Marschflugkörper abgefeuert
Der Iran hat seit Kriegsbeginn am Samstag eigenen Angaben zufolge mehr als 500 ballistische Raketen und Marschflugkörper abgefeuert. Weiterhin seien mindestens 2.000 Kampfdrohnen verschiedener Typen von iranischem Boden gestartet worden, berichtete die Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf eine „informierte militärische Quelle“. Die Agentur steht den mächtigen Revolutionsgarden nahe, Irans Elitestreitmacht. Etwa 40 Prozent der Angriffe erfolgten dem Bericht zufolge gegen Ziele in Israel.
Bericht: Trump will bei iranischer Nachfolge mitreden
US-Präsident Donald Trump besteht dem Nachrichtenportal Axios zufolge darauf, persönlich an der Auswahl des nächsten iranischen Staatsoberhaupts beteiligt zu werden. "Ich muss an der Ernennung beteiligt sein, wie bei Delcy (Rodriguez) in Venezuela", sagte Trump am Donnerstag mit Verweis auf die Nachfolge des gestürzten Präsidenten Nicolas Maduro.
Trump habe bestätigt, dass Mojtaba Khamenei der wahrscheinlichste Nachfolger seines getöteten Vaters sei, dieses Ergebnis jedoch als inakzeptabel bezeichnet. Der 56-jährige Sohn des am Samstag bei einem Luftangriff getöteten Ayatollah Ali Khamenei gilt als Hardliner mit engen Verbindungen zu den Revolutionsgarden.
Israel ruft Bewohner fast aller Beiruter Vororte zu Flucht auf
Die israelische Armee hat einen Großteil der Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut als mögliche Angriffsziele ausgegeben. Die Armee richtete am Donnerstag auf ihrem arabischsprachigen Kanal auf der Plattform X eine dringende Warnung an die Bewohner. Sie sollten sofort ihre Häuser verlassen. In der Regel folgen auf derartige Aufrufe Angriffe Israels.
Betroffen seien die Viertel Burj al-Barajne, Hadath, Haret Hreik und Shiyah. Bewohner sollten sich in entweder in Richtung Osten oder Norden in Sicherheit bringen. Es sei verboten, sich nach Süden zu begeben, hieß es. Es ist das erste Mal, dass das israelische Militär ein Gebiet dieser Größe in der Gegend zu Evakuierungen aufruft. Bisher bezogen sich derartige Aufrufe auf bestimmte Wohnhäuser oder deutlich kleinere Gebiete in den Vororten. Die betroffenen Viertel gelten als Hochburg der Hisbollah-Miliz. Sie sind aber auch dicht besiedelte Wohngebiete. Viele Bewohner versuchten panisch, die Viertel per Auto zu verlassen, berichteten Augenzeugen.
Auch Flydubai-Flieger in Salzburg gelandet
Erstmals seit Beginn des Irankriegs am vergangenen Samstag sind am Donnerstag wieder Linienflieger aus Dubai in Österreich gelandet. Der Airbus A380-842 der Golf-Airline Emirates landete um 12.47 Uhr am Flughafen Wien-Schwechat. Am Nachmittag landete ein weiteres Flugzeug aus Dubai kommend in Salzburg. Viele Heimkehrer fielen erleichtert ihren Familien in die Arme, nachdem sie tagelang in der Krisenregion festsaßen - tausende andere Reisende warten noch auf ihre Rückkehr.
Zur Zahl der Fluggäste machte Emirates auf APA-Anfrage keine Angaben, die Kapazität des eingesetzten größten Passagierflugzeugs der Welt beträgt rund 600 Personen. In Salzburg landete ein deutlich kleineres Flugzeug mit laut Flughafen 126 Passagieren an Bord. Die Boeing 737-Max von Flydubai musste wegen des Umweges einen Tankstopp in Ägypten einlegen.
UNO: 15.000 Passagiere sitzen auf Kreuzfahrtschiffen fest
In den Gewässern des Persischen Golfs sitzen infolge der Iran-Krieges 20.000 Seeleute und 15.000 Passagiere auf Kreuzfahrtschiffen fest. Das teilte die Internationale Schifffahrtsorganisation (IMO) der Vereinten Nationen am Donnerstag mit. Generalsekretär Arsenio Dominguez erklärte, die IMO sei bereit, "mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um zur Sicherheit und zum Wohlergehen der Seeleute beizutragen".
Seit Kriegsbeginn am Samstag hat die UN-Organisation demnach sieben Vorfälle gezählt, in die Schiffe in der Straße von Hormuz verwickelt gewesen seien. Dabei seien zwei Menschen gestorben und sechs verletzt worden.
Irans Streitkräfte greifen US-Stützpunkt im Irak an
Irans Streitkräfte haben eigenen Angaben nach Ziele im Irak angegriffen. In Erbil, Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan, sei bei einem Drohnenangriff ein US-Stützpunkt attackiert worden, berichtete der staatliche iranische Rundfunk am Donnerstag. Dabei seien "erhebliche Schäden" verursacht worden, hieß es in dem Bericht. Dafür gab es keine Bestätigung von US-amerikanischer oder unabhängiger Seite.
NATO bestätigt absichtlichen Beschuss der Türkei
Die NATO hat ihre Einschätzung bekräftigt, dass eine in Richtung Türkei fliegende iranische Rakete bewusst auf das NATO-Mitglied abgefeuert wurde. Auf die Frage, ob die ballistische Rakete absichtlich Ziele in der Türkei ins Visier genommen habe, antwortete der Sprecher des obersten NATO-Kommandos in Europa, Martin O'Donnell, am Donnerstag mit "Ja".
Weitere Angaben wollte er aus Sicherheitsgründen nicht machen. "Ich werde keine weiteren Informationen preisgeben, die die Sicherheit oder den Schutz der Streitkräfte beeinträchtigen könnten", sagte O'Donnell. Die aus dem Iran abgefeuerte Rakete war am Mittwoch von einem NATO-Abwehrsystem zerstört worden.
Hisbollah verlegt Elitekämpfer in den Südlibanon
Die pro-iranische Hisbollah-Miliz verlegt Insidern zufolge Elitekämpfer zurück in den Südlibanon. Die Mitglieder der Radwan-Einheit sollen gegen vorrückende israelische Panzerverbände kämpfen und diese aufhalten, sagen drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Kämpfer kehrten damit in das Grenzgebiet zurück, aus dem sie sich nach dem Krieg von 2024 zurückgezogen hatten. Hisbollah-Anführer Naim Kassem hatte das Vorgehen zuvor als „existenzielle Verteidigung“ bezeichnet.
Krieg legt zentrales WHO-Lager in Dubai lahm
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen des Iran-Kriegs den Zugang zu einem ihrer größten Logistikzentren und Materiallager für weltweite Noteinsätze verloren. Die Einrichtung liegt in der emiratischen Metropole Dubai. Dort seien alle Aktivitäten aufgrund der Sicherheitslage vorerst eingestellt worden, sagte die WHO-Direktorin für die Region, Hanan Balkhy. Material im Wert von 18 Millionen Dollar (15,5 Millionen Euro) sei dort nun blockiert, und Nachschub im Wert von acht Millionen Dollar, der per Schiff angeliefert werden sollte, könne das Zentrum nicht erreichen.
In dem Lager liegen Medikamente und medizinisches Material für Noteinsätze und zur Unterstützung geschwächter Gesundheitssysteme in aller Welt. Dazu gehört unter anderem alles zur Versorgung von Verwundeten in Konflikten, von Betroffenen bei Erdbeben oder Überschwemmungen sowie Medikamente etwa für Bluthochdruck oder Diabetes. In manchen Jahren versorgt die WHO nach eigenen Angaben mehr als 20 Millionen Menschen in rund 70 Ländern von Dubai aus.
Zwei weitere Rückführungsflüge am Donnerstagabend
Nach der Landung eines ersten Rückführungsfluges aus der Golfregion am Mittwochabend sind für Donnerstag zwei weitere Flüge geplant.
Streit über Luftabwehrbatterie auf Karpathos
Zwischen Griechenland und der Türkei gibt es wieder einmal Streit. Auslöser ist die Stationierung einer griechischen Patriot-Luftabwehrbatterie auf der Insel Karpathos im Südosten der Ägäis. Athen begründet diese mit Vorfällen durch iranischen Drohnen nahe der britischen Basis in Akrotiri auf Zypern. Es werde die regionale Luftabwehr gestärkt, da sich der Konflikt in Nahost auszuweiten drohe. Ankara sieht hingegen einen Verstoß gegen den Entmilitarisierungsstatus der Inseln.
Karpathos liegt strategisch günstig zwischen Kreta und Rhodos. Der Fernsehsender MEGA berichtete, dass ein amphibisches Schiff der griechischen Marine im Hafen von Pigadia anlegte, um das MIM-104-Patriot-System zu entladen. Aufnahmen zeigten Militärfahrzeuge, die Komponenten entlang der Hauptstraße der Insel zu im Voraus festgelegten Einsatzorten transportieren. Die Operation unterstreiche die Dringlichkeit, mit der die griechischen Behörden auf wahrgenommene Bedrohungen reagieren, nachdem es kürzlich zu Zwischenfällen in der Luft in der Nähe britischer Militäreinrichtungen in der Region gekommen war, hieß es dazu in Athen.
Video: Erste 151 Österreicher sicher gelandet
Am Mittwoch landete der erste Flieger im Rahmen der Rückholaktion aus dem Krisengebiet. Die Aktion gestaltete sich schwierig, umso größer war die Freude bei denen, die es in den Flieger geschafft hatten.
Tennisprofis zu komplizierter Anreise gezwungen
Die russischen Tennisspieler um Grand-Slam-Sieger Daniil Medwedew haben erstmals ausführlich von ihrer komplizierten Reise vom Turnier in Dubai zum Masters-Event nach Indian Wells erzählt. Aufgrund der Eskalation im Nahen Osten hatten die Profis umplanen müssen. "Du fühlst dich wie in einem Hollywood-Film: Mit anderen Menschen die Grenze überqueren, der erste Besuch im Oman", sagte Medwedew dem russischen Portal bolshe.
Nachdem Medwedew das Turnier in Dubai gewonnen hatte, saß er aufgrund eines Flugverbots mit anderen Profis in der Wüstenmetropole fest. Mit Hunderten Raketen und Drohnen greift der Iran seit Samstag unter anderem Kuwait, Katar, Bahrain, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate an. Es sind Vergeltungsaktionen gegen Verbündete der USA, die gemeinsam mit Israel den Iran angegriffen hatten.
Medwedew fuhr genau wie sein Landsmann Andrej Rubljow mit dem Auto in den Oman, von wo aus noch Flieger starteten. "Manche hatten Glück und kamen dort nach 4,5 Stunden an, andere waren neun Stunden unterwegs, wir sind sieben Stunden gefahren", berichtete der US-Open-Sieger von 2021.
Roter Halbmond: Mehr als 100 zivile Ziele im Iran beschädigt
Seit Beginn der israelischen und amerikanischen Angriffe auf den Iran sind nach Angaben der Hilfsorganisation Roter Halbmond 105 zivile Einrichtungen im Land schwer beschädigt worden. Auch militärische Infrastruktur und die Kriegsmarine wurden angegriffen.
Die USA nennen die Verhinderung iranischer Atomwaffen und die Sicherung der Öltransporte durch die Straße von Hormus als Ziele der Angriffe. Laut der iranischen Nachrichtenagentur ISNA wurden auch Wohngebiete in mehreren Städten sowie Teile Teherans getroffen. Es seien bisher 1.332 Angriffe an 636 Orten registriert worden. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Die USA und Israel wollen nach eigenen Angaben mit ihren Angriffen verhindern, dass der Iran Atomwaffen entwickelt.
Außerdem sollen das iranische Arsenal an ballistischen Raketen und entsprechende Produktionsanlagen zerstört werden, um Angriffe auf US-Einrichtungen und Verbündete zu unterbinden.
Als weiteres Ziel nannte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, die Zerstörung der iranischen Kriegsmarine, um einen freien Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz zu sichern. Durch dieses Nadelöhr vor der iranischen Küste verläuft rund ein Fünftel der globalen Öltransporte.
Caritas: Humanitäre Lage im Libanon eskaliert
Die heimische Caritas schlägt Alarm: Die Eskalation der Gewalt im Nahen Osten hat dramatische humanitäre Folgen für den Libanon. Nach schweren Luftangriffen und Gefechten entlang der Grenze zu Israel wurden laut offiziellen Angaben mindestens 52 Menschen getötet und 154 verletzt. Mehr als 32.000 Menschen mussten innerhalb weniger Tage ihre Häuser verlassen. Die Caritas ist deshalb dabei, ihre Nothilfe massiv auszuweiten, meldete die Kathpress.
Besonders betroffen vom Krieg sind die Regionen im Süden des Libanon sowie die Bekaa-Ebene. Viele Familien seien auf der Flucht Richtung Beirut, Mount Lebanon und in den Norden des Landes. Schulen, öffentliche Gebäude und Gemeindezentren seien bereits zu Notunterkünften umfunktioniert worden. "Die Lage entwickelt sich rasant und setzt die ohnehin fragile Infrastruktur im Libanon massiv unter Druck", so Alexander Bodmann, Vizepräsident der Caritas Österreich. "Zehntausende Menschen sind innerhalb kürzester Zeit vertrieben worden. Viele Unterkünfte sind bereits überfüllt."
-
Erster Flieger aus Dubai in Wien gelandet
Erstmals seit Beginn des Irankriegs am vergangenen Samstag ist wieder ein Linienflieger aus Dubai in Wien eingetroffen. Der Airbus A380-842 der Golf-Airline Emirates landete um 12.47 Uhr am Flughafen Wien-Schwechat. Zur Zahl der Fluggäste macht die Fluglinie keine Angaben, die Kapazität des eingesetzten größten Passagierflugzeugs der Welt beträgt rund 600 Personen. In Dubai, Katar und Doha sind aufgrund des Nahost-Krieges noch zehntausende Reisende gestrandet.
Am Donnerstagnachmittag wird ein Emirates-Flieger in Salzburg erwartet. Die Airline aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) hat "derzeit bis auf Weiteres" einen reduzierten Flugplan. Hintergrund sei "die teilweise Wiederöffnung des regionalen Luftraums, die eine schrittweise und sichere Wiederaufnahme des kommerziellen Flugbetriebs ermöglicht", hieß es.
Am 5. und 6. März sind über 100 Emirates-Flüge von und nach Dubai geplant. Der Dubai-Wien-Flug von Emirates am Donnerstag (Ankunft 18.50) ist gestrichen, der morgige Flug aus Dubai (Ankunft 12.25) soll laut aktuellem Stand durchgeführt werden. Die Austrian Airlines (AUA) haben vorerst ihre Dubai-Flüge bis einschließlich 10. März ausgesetzt.
Moskau: Iran bat Russland nicht um militärische Unterstützung
Der Iran hat nach Angaben aus Moskau bisher keine militärische Unterstützung Russlands im Krieg gegen Israel und die USA angefordert. Auf die Frage, ob Russland plane, Waffen an den Iran zu liefern, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bei seiner täglichen Pressekonferenz am Donnerstag in Moskau, dass es keine solche Anfrage seitens Teherans gegeben habe.
Moskau und Teheran sind enge Verbündete. Der Westen wirft dem Iran vor, Russland in seiner Offensive gegen die Ukraine mit Drohnen und Raketen zu unterstützen, was Teheran bestreitet.
Iran bestreitet Raketenangriff auf die Türkei
Der iranische Generalstab hat Vorwürfe zurückgewiesen, die Türkei mit einer ballistischen Rakete angegriffen zu haben. In einer offiziellen Erklärung heißt es, Meldungen über einen Raketenabschuss in Richtung türkisches Territorium seien falsch und würden entschieden zurückgewiesen. Die iranischen Streitkräfte respektierten die Souveränität des Nachbar-und befreundeten Landes Türkei.
Am Mittwoch hatte ein NATO-Abwehrsystem in der türkischen Grenzregion eine ballistische Rakete abgefangen. Ein Teil der Abwehrrakete fiel in der Grenzprovinz Hatay auf eine freie Fläche. Es gab keine Verletzten. Unklar bleibt, welches Ziel die iranische Rakete gehabt haben soll. Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf US-Militärkreise, das Geschoss hätte den wichtigen NATO-Luftwaffenstützpunkt Incirlik treffen sollen.
Die Türkei verhält sich im Krieg gegen den Iran eigentlich neutral und hat sich lange um eine diplomatische Lösung des Konflikts bemüht. In der Türkei sind aber auch US-Soldaten stationiert. Der NATO-Luftwaffenstützpunkt im Land ist in Incirlik in der südtürkischen Provinz Adana. Nach US-Angaben sind dort rund 1.500 Militärangehörige stationiert. Der Stützpunkt gilt als wichtiges Militär-Drehkreuz in der Region.
Ölpreis legt weiter zu
Der Ölpreis hat am Donnerstag den mit Beginn des Iran-Krieges begonnenen Höhenflug fortgesetzt. Im frühen Handel wurde Brent-Öl aus der Nordsee mit Lieferung im Mai zu 84,05 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gehandelt. Das sind etwas mehr als drei Prozent über dem Niveau vom Vorabend. Seit dem Beginn der Angriffe der USA und Israels gegen den Iran am Wochenende hat sich Brent-Öl um mittlerweile etwa 16 Prozent verteuert. Am Dienstag wurde bei 85,12 Dollar zeitweise der höchste Stand seit Juli 2024 erreicht.
Die Straße von Hormus, durch die ein großer Teil des globalen Ölhandels verlauft, bleibt die Hauptsorge des Marktes. Der Schiffsverkehr durch diese Wasserstraße ist nahezu zum Erliegen gekommen. Die faktische Blockade der Wasserstraße hat die Rohöllieferungen aus dem Iran sowie von anderen Produzenten am Persischen Golf unterbrochen und Förderländer gezwungen, ihre Produktion zu drosseln. Zuletzt haben iranischen Revolutionsgarden einen Angriff auf einen Öltanker im Norden des Persischen Golfs gemeldet.
