US-Senat scheitert mit Resolution zu Kriegs-Ende + Angriffe gehen weiter

Der US-Senat ist am Mittwoch mit einem Beschluss für ein Ende des Iran-Kriegs gescheitert. Im 100-köpfigen Senat fiel das Ergebnis mit 52 zu 47 Stimmen gegen die Resolution aus. Fast alle Republikaner stimmte gegen den Verfahrensantrag und unterstützten damit die Militäraktion von US-Präsident Donald Trump, fast alle Demokraten unterstützten die Resolution dagegen.

Die Resolution zielte darauf ab, den Krieg zu beenden und zu verlangen, dass alle Feindseligkeiten gegen den Iran vom Kongress genehmigt werden müssen. Laut US-Verfassung hat eigentlich der Kongress die Befugnis, Kriege zu erklären. "Donald Trump hat Amerika in einen Konflikt gestürzt ohne klare Ziele, ohne Plan und ohne Genehmigung durch den Kongress", hatte Minderheitsführer Chuck Schumer zuvor gesagt.

Mit der Resolution wollten die Demokraten den "illegalen und unnötigen" Krieg im Iran beenden, hieß es in einer Erklärung mehrerer Kongressmitglieder. "Sie hindert die USA nicht daran, sich selbst oder Israel gegen einen iranischen Angriff zu verteidigen." Die Gegner der Resolution beharren dagegen darauf, dass Trumps Vorgehen legal sei und es im Rahmen seines Rechts als Oberbefehlshaber liege, die Vereinigten Staaten durch die Anordnung begrenzter Luftangriffe zu schützen.