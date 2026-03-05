Politologe zum Iran: "Dritter Weltkrieg nicht auszuschließen"

"Ein Weltkrieg ist es noch nicht, das kann noch kommen." Diese Ansicht vertrat der Politologe Peter Neumann vom Londoner King"s College in der am Donnerstag ausgestrahlten Sendung Message Macht Medien ("Podcast" ab 05.00 Uhr und krone.tv ab 21.15 Uhr). Es sei nicht auszuschließen, dass sich aus dem durch die israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran angeheizten Nahostkonflikt und der übrigen geopolitischen Lage ein "Dritter Weltkrieg" entwickle, so die Analyse.

Die Wahrscheinlichkeit eines Regimewechsels im Iran sei indes "sehr gering", sie liege bei vielleicht fünf Prozent, orakelte der deutsche Politikwissenschafter, Journalist und Publizist im Gespräch mit dem Kommunikationsexperten Gerald Fleischmann, der während der Regierungszeit von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Ballhausplatz als Mastermind der "Message Control" gegolten hatte.

Es gebe lediglich die Chance auf einen Wechsel innerhalb desselben Regimes, meinte Neumann. Einen Umbruch "hin zur Demokratie" halte er für "sehr unwahrscheinlich". Die Frage laute nämlich: "Wer übernimmt am Tag danach?" Neumann gab gleich die Antwort: "Wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung, wer tatsächlich mögliche politische Anführer sind, die das Land einen könnten. Und die verhindern, dass das gleiche Chaos ausbricht wie in Libyen oder im Irak."