"Wären alle binnen Sekunden tot": Sorgen vor Khameneis Beisetzung

Vor der Beisetzung des getöteten Religionsführers Ayatollah Ali Khamenei gibt es - auch angesichts der israelischen Drohung, auch dessen Nachfolger töten zu wollen - in der iranischen Führung erhebliche Sicherheitsbedenken. Laut Medienberichten müsste bei den Trauerzeremonien die gesamte politische und militärische Elite erscheinen – darunter auch Mojtaba Khamenei, der als möglicher Nachfolger seines Vaters gilt.

Kein genauer Zeitplan Ein iranischer Journalist beschreibt das Risiko eines Luftangriffs drastisch: "Einerseits ist die Beisetzung mit der Teilnahme aller Verantwortlichen sowie der Medien und Millionen von Revolutionsanhängern ein Muss, andererseits wären die binnen Sekunden dann auch alle tot." Wegen der Sicherheitslage gibt es bisher keinen genauen Zeitplan für die Zeremonien. Khamenei, der bei einem israelischen Luftangriff getötet worden war, soll im Imam-Resa-Mausoleum in seiner Heimatstadt Mashhad beigesetzt werden. Der Schrein im Nordosten des Landes ist für Schiiten eine heilige Stätte. Zuvor soll es in der Hauptstadt Teheran eine große Trauerzeremonie geben.