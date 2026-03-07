Russland liefert Iran Infos über US-Militär + Slots für Rückholflüge werden knapp

Nach Angriffen auf Zypern im Nahost-Krieg ist Präsident Nikos Christodoulides um Beruhigung bemüht. "Alle Angriffe, die bisher in Zypern erfolgt sind, richten sich ausschließlich gegen die britischen Basen. Die meisten dieser Angriffe stammen aus dem Libanon", sagte er Donnerstagabend gegenüber dem Sender Skai. Gleichzeitig betonte er, dass er in ständigem Kontakt mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun stehe und bereits ein Telefongespräch mit ihm geführt habe.

Auf die Frage nach der Möglichkeit eines ballistischen Angriffs aus dem Iran antwortete Christodoulides, dass nichts ausgeschlossen werden könne. "Wir können im Zusammenhang mit ballistischen Raketen nichts ausschließen. Die Briten sind in erhöhter Alarmbereitschaft, wenn entsprechende Informationen vorliegen. In vielen Fällen ist Israel das Ziel von Angriffen aus dem Iran. Daher überqueren Raketen die Region der östlichen Mittelmeerregion, und dies wird sehr genau beobachtet."

Bezüglich der Schutzmaßnahmen erklärte er, dass Zypern über eigene Verteidigungssysteme verfüge, die in jüngster Zeit modernisiert worden seien, während gleichzeitig auch der Schutz durch britische Streitkräfte gewährleistet sei. Darüber hinaus bestehe eine intensive Zusammenarbeit mit europäischen Staaten. Zypern hat aktuell die EU-Ratspräsidentschaft inne und musste aufgrund der Sicherheitslage bereits EU-Treffen auf Zypern verschieben.