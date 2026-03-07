Russland liefert Iran Infos über US-Militär + Slots für Rückholflüge werden knapp
- Israel und die USA haben vorige Woche mit Militärschlägen gegen den Iran begonnen: Führer Khamenei und der Generalstabschef wurden getötet.
- Die Ukraine will die USA bei der Abwehr iranischer Drohnen unterstützen.
- "Wäre Zeitverschwendung": Trump erwägt derzeit keine Entsendung von US-Bodentruppen.
- US-Präsident Trump fordert eine "bedingungslose Kapitulation" des Iran
- "Schwerstes Bombardement": USA und Israel verstärken Angriffe
Was tut sich im Nahen Osten aktuell: Das finden Sie in unserem heutigen Iran-Lagebericht zu Tag 7
Iran-Krieg
-
Frankreich verlegt Hubschrauberträger nach Nahost
Frankreich verlegt neben seinem Flugzeugträger "Charles de Gaulle" auch einen Hubschrauberträger Richtung Mittelmeer. Dieser solle die von Paris bereits entsandten militärischen Kräfte verstärken, teilte der Generalstab mit. "Ein amphibischer Hubschrauberträger wird im Mittelmeer eingesetzt, um die französischen Streitkräfte im Rahmen der Krise im Nahen und Mittleren Osten zu ergänzen", sagte eine Sprecherin.
Der stellvertretende iranische Außenminister Majid Tacht-Rawanchi warnte im Sender France24, falls sich Länder "den USA und Israel bei der Aggression gegen den Iran anschließen, werden sie definitiv ebenfalls ein legitimes Ziel für iranische Vergeltungsmaßnahmen sein". Teheran habe "die Europäer und alle anderen" bereits informiert, dass sie vorsichtig sein sollten, sich nicht in den Krieg hineinziehen zu lassen, sagte Tacht-Rawanchi
-
"Schwerstes Bombardement": USA und Israel verstärken Angriffe
Israels Luftwaffe hat in der Nacht auf Samstag weitere Luftangriffe auf den Iran gestartet. Das Militär sprach von einer "breiten Welle" an Attacken gegen Infrastruktur. Die halbamtliche Nachrichtenagentur TASNIM sprach von Attacken auf den internationalem Flughafen Mehrabad. Iranische Staatsmedien verbreiteten Aufnahmen von gewaltigen Bränden an Teherans Airport. Staatsmedien meldeten Explosionen im Westen der Hauptstadt Teheran.
Auch die USA kündigten für die nächsten Stunden besonders heftige Angriffe im Iran an. "Heute Nacht wird unser schwerstes Bombardement stattfinden", sagte Finanzminister Scott Bessent dem Sender Fox Business am Freitag. Man werde den iranischen Raketenabschussrampen und den Fabriken, in denen die Raketen hergestellt würden, den "größten Schaden" zufügen, sagte er.
-
Russland liefert Iran Infos über US-Militär
"Washington Post" und CNN: Kreml versorgt Teheran mit Standortangaben und Bewegungsdaten von US-Truppen.
-
Mindestens 1.332 tote Zivilisten
Im Konflikt mit Israel und den USA sind nach iranischen Angaben seit Samstag mindestens 1.332 Zivilisten ums Leben gekommen. Tausende weitere seien verletzt worden, sagte der iranische UNO-Botschafter Amir Saeid Irawani vor Journalisten am UNO-Sitz in New York. Auch in den Golfstaaten gab es bei iranischen Angriffen bereits mehrere Tote.
-
Keine Totalblockade der Straße von Hormuz
Der Iran weist Berichte über eine vollständige Sperrung der Straße von Hormus zurück. Armeesprecher Abolfazl Shekarchi sagte im Staatsfernsehen: "Wir haben die Straße von Hormuz nicht blockiert." Man lasse alle Schiffe passieren - mit Ausnahme von US- und israelischen Schiffen. "Die haben da nichts zu suchen", sagte Shekarchi. Zugleich räumte er ein, dass mitten im Krieg nicht allen Schiffen garantiert werden könne, keine Probleme zu bekommen.
-
Trump: Rüstungskonzerne wollen Waffenproduktion vervierfachen
Trump bezeichnet sein Treffen mit den Chefs der größten Rüstungskonzerne des Landes als erfolgreich. Die Unternehmen hätten zugesagt, die Produktion hochkomplexer Waffensysteme zu vervierfachen, teilte Trump in mehreren Social-Media-Beiträgen am Freitag mit. An dem Treffen nahmen nach seinen Angaben die Vorstandschefs von BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris, Lockheed Martin, Northrop Grumman und Raytheon teil.
In zwei Monaten sei ein weiteres Treffen geplant.
-
Ghanesisches UNIFIL-Bataillon im Libanon von Raketen getroffen
Das Hauptquartier des ghanesischen Friedensbataillons der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL) ist am Freitag von Raketenangriffen getroffen worden. Zwei Soldaten wurden schwer verletzt, teilte die ghanesische Armee in einer Erklärung nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters mit. Ein Sprecher des österreichischen Bundesheeres bestätigte den Angriff. Österreichische Soldaten seien nicht betroffen, sagte Oberst Michael Bauer auf APA-Anfrage.
Neben den beiden schwer verletzten Soldaten sei ein weiterer Soldat "traumatisiert" worden, hieß es. Die Offiziersmesse sei getroffen und niedergebrannt, hieß es in der Erklärung Ghanas weiter.
-
Nach Drohnen: Italien schickt Marineschiff nach Zypern
Italien hat angesichts der jüngsten Drohnenangriffe auf Zypern ein Marineschiff in Richtung der Mittelmeerinsel geschickt. Die Fregatte habe den Hafen der süditalienischen Hafenstadt Tarent verlassen und solle in wenigen Tagen das Gebiet von Zypern erreichen, meldete die Nachrichtenagentur Ansa. An Bord befinden sich etwa 160 Besatzungsmitglieder.
-
217 Menschen im Libanon getötet
Im Zuge der jüngsten Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah starben im Libanon nach Behördenangaben 217 Menschen.
-
Israel griff Zentrale der Revolutionsgarden im Libanon an
Israels Militär hat nach eigenen Angaben am Freitag eine Kommandozentrale der iranischen Revolutionsgarden in den südlichen Vorstädten Beiruts angegriffen. Diese sei von der proiranischen Hisbollah-Miliz genutzt worden, teilte die Armee mit. In den als Dahija bezeichneten südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt seien auch drei Kommandozentralen der Schiitenmiliz angegriffen worden, hieß es weiter.
-
"Rechtswidrige Angriffe": UNO-Chef fordert Ende des KriegsUNO-Generalsekretär António Guterres fordert ein sofortiges Ende des Iran-Kriegs. "Es ist Zeit, die Kämpfe zu beenden und zu ernsthaften Verhandlungen zurückzukehren", sagte Guterres laut Mitteilung in New York. Die Angriffe seien "rechtswidrig", führten zu "enormem Leid" bei der Bevölkerung in der Region und stellten eine große Gefahr für die Weltwirtschaft dar. "Die Situation könnte außer Kontrolle geraten", warnte der UNO-Chef. "Das Risiko könnte gar nicht höher sein."
-
Netanyahu stellt stärkere Angriffe in Aussicht
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat eine weitere Intensivierung der Angriffe seines Landes gegen dessen Gegner in Aussicht gestellt. Für das militärische Vorgehen brauche es vor allem drei Dinge: "erstens Entschlossenheit, zweitens Initiative und drittens List", sagte er am Freitag. Der Feind werde diese Fähigkeiten "noch viel stärker" zu spüren bekommen. Die USA gehen nach eigenen Angaben von einem Erreichen aller Ziele im Iran in vier bis sechs Wochen aus.
Israel sei auf dem Weg, alle seine Missionen zu vollenden, versicherte Netanyahu. Weitere Details zu möglichen nächsten Schritten nannte Netanyahu allerdings bei einem Besuch der Wüstenstadt Beersheva nicht. Der israelische Generalstabschef betonte, die Angriffe gingen in eine nächste Phase über. "In dieser Phase werden wir das Regime und seine militärischen Kapazitäten weiter zerschlagen", sagte Generalstabschef Eyal Zamir Militärangaben zufolge.
-
US-Milliarden-Rückversicherung für Frachtschifffahrt am Golf
Die USA stellen eine bis zu 20 Milliarden Dollar (gut 17 Mrd. Euro) schwere Rückversicherung für die Schifffahrt in der Golfregion bereit. Damit soll das Vertrauen der Reedereien, die Öl und Erdgas transportieren, während des Krieges gegen den Iran gestärkt werden, teilt die US-Entwicklungsbank DFC mit. Das Programm konzentriere sich zunächst auf Fracht- sowie Kasko- und Maschinenversicherungen für Schiffe, die bestimmte Kriterien erfüllen.
-
Frankreich verlegt Hubschrauberträger in Krisenregion
Angesichts des Iran-Kriegs verlegt Frankreich neben dem Flugzeugträger "Charles de Gaulle" auch einen Hubschrauberträger Richtung Mittelmeer. Dieser solle die von Paris bereits entsandten militärischen Kräfte verstärken, teilte der Generalstab der Streitkräfte mit. Laut einem Bericht verließ der Hubschrauberträger "Tonnerre" am Freitag in Begleitung einer Fregatte seinen südfranzösischen Heimathafen Toulon.
"Ein amphibischer Hubschrauberträger wird im Mittelmeer eingesetzt, um die französischen Streitkräfte im Rahmen der Krise im Nahen und Mittleren Osten zu ergänzen", so eine Sprecherin und bestätigte Informationen der Zeitung "Le Marin". Ein weiterer französischer Hubschrauberträger befindet sich bereits im Rahmen einer anderen Mission im Nahen Osten.
Mit dem Flugzeugträger, der am Wochenende in der Region erwartet wird, befinden sich dann drei der größten französischen Kriegsschiffe in der Konfliktregion.
-
Libanon: 300.000 Menschen mussten ihre Heimat verlassen
Nach Einschätzung des Norwegischen Flüchtlingsrats haben die israelischen Militärschläge im Libanon rund 300.000 Menschen dazu gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Die internationale Hilfsorganisation machte diese Zahl öffentlich. Der Norwegische Flüchtlingsrat unterstützt Geflüchtete mit humanitärer Soforthilfe und engagiert sich weltweit für den Schutz von Menschenrechten in Konflikt- und Krisenregionen.
-
Russland versorgt Iran mit Zieldaten über US-Kriegsschiffe und Militärflugzeuge
Laut Medienberichten soll Russland den Iran mit geheimdienstlichen Erkenntnissen über die Positionen amerikanischer Kriegsschiffe und Militärflugzeuge im Nahen Osten unterstützen. Die „Washington Post“ beruft sich in ihrem Bericht vom Freitag auf drei Insider, die mit den entsprechenden Geheimdienstinformationen vertraut sind. In welchem Umfang Russland diese Unterstützung leistet, ist bislang nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass die Fähigkeit der iranischen Streitkräfte, US-Truppen selbstständig zu lokalisieren, seit Beginn der amerikanischen und israelischen Angriffe auf den Iran am 28. Februar erheblich eingeschränkt ist.
-
Rubio geht von mehreren Wochen Krieg aus
US-Außenminister Marco Rubio geht laut einem Medienbericht davon aus, dass der Krieg im Iran noch mehrere Wochen dauern wird. Das teilte er arabischen Außenministern in einer Reihe von Telefonaten mit, wie das Portal "Axios" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Rubio sagte demnach, der derzeitige Fokus der Angriffe liege auf den Raketenwerfern, Lagerbeständen und Fabriken des Irans.
-
Kuwait drosselt Ölproduktion wegen voller Lager
Kuwait fährt laut "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider die Produktion auf einigen Ölfeldern zurück, weil die Lagerkapazitäten für Rohöl erschöpft sind. Das OPEC-Gründungsmitglied diskutiert demnach, seine Produktions- und Raffineriekapazitäten weiter zu begrenzen. Die Förderung soll auf das Niveau reduziert werden, das zur Deckung des heimischen Verbrauchs nötig ist.
-
Rom kritisiert ungerechtfertigte Erhöhungen der Spritpreise
Die italienische Regierung kritisiert ungerechtfertigte Erhöhungen der Spritpreise. Diese Preissteigerungen seien "noch nicht durch einen tatsächlichen Mangel an Raffinerieprodukten auf dem Markt gerechtfertigt", kritisierte das Infrastrukturministerium in Rom in einer Presseaussendung am Freitag.
Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni kündigte daraufhin an, das Gespräch mit den Managern der in Italien tätigen Energiekonzerne zu suchen. Ziel sei es, spekulative Tariferhöhungen angesichts der internationalen Krise zu verhindern. Grundsätzlich fordert Meloni angesichts des Krieges die Rückkehr zur Diplomatie.
Unterdessen hat der italienische Energiekonzern Eni mit der Evakuierung aller ausländischen Mitarbeiter aus dem Zubair-Ölfeld im irakischen Basra begonnen. Grund seien Vergeltungsangriffe Irans in der Region. Insider betonten, dass die Evakuierung der ausländischen Mitarbeiter die Produktionsabläufe im Ölfeld nicht beeinträchtigen werde.
-
Spanien bezeichnet Iran-Krieg als "schweren Fehler"
Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez hat erneut auf die scharfen Attacken von US-Präsident Donald Trump reagiert und den Iran-Krieg als "schweren Fehler" bezeichnet. "Ich glaube, dass es zwischen verbündeten Ländern gut ist zu helfen, wenn man Recht hat, und auch darauf hinzuweisen, wenn man Unrecht hat oder einen Fehler begeht, was hier der Fall ist", sagte Sánchez bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem portugiesischen Kollegen Luís Montenegro in Huelva.
Dieser Fehler werde "uns alle" teuer zu stehen kommen, wie schon jetzt durch steigende Energiepreise, warnte Sánchez. Erneut warf er Israel und den USA vor, mit ihren Angriffen auf den Iran das Völkerrecht zu brechen. Selbstverständlich lehne auch Spanien das "iranische Regime" ab. Dennoch müssten das internationale Recht und die Menschenrechte beachtet werden, betonte der Sozialist.
-
Meinl-Reisinger: Situation von 2015 wird sich nicht wiederholen
Die Flüchtlingssituation von 2015 darf sich nicht wiederholen und wird sich nicht wiederholen. Das betonte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) am Freitag vor Medien in Wien angesichts des Iran-Krieges. Sie verwies dabei etwa auf den EU-Migrations- und Asylpakt, der im Juni in Kraft tritt.
Das Außenministerium leiste mit dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) einen Beitrag, dass sich Flüchtlinge aus der Region nicht auf den Weg machen, betonte die Ministerin. Jeder Euro in humanitäre Hilfe vor Ort sei ein Euro weniger für die Flüchtlingsversorgung in Österreich später, unterstrich sie.
-
-
Kurdische Kämpfer im Irak melden iranische Angriffe
Am siebenten Tag des Iran-Krieges hat der Iran nach kurdischen Angaben erneut Stellungen der iranisch-kurdischen Opposition im Nordirak angegriffen. "Unsere Stellungen werden vom iranischen Feind angegriffen", sagte ein Vertreter der Demokratischen Partei Iranisch-Kurdistans (PDKI) am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. "Nach einem Angriff heute Morgen wurden unsere Stützpunkte vor 20 Minuten erneut mit sechs Drohnen attackiert", führte er aus. Der Angriff dauere an.
-
Trump fordert "bedingungslose Kapitulation"
Im Krieg mit dem Iran will US-Präsident Donald Trump nach eigener Darstellung kein Abkommen mit dem Land abschließen. Stattdessen müsse es auf eine "bedingungslose Kapitulation" hinauslaufen, forderte er am Freitag auf seiner Plattform Truth Social.
-
Israels Militär kündigt neue Angriffswelle auf Iran an
Das israelische Militär startet nach eigenen Angaben eine neue Angriffswelle gegen den Iran. Ziele lägen in der Hauptstadt Teheran und in Isfahan. In Teheran im Norden des Irans leben rund neun Millionen Menschen, in der gesamten Metropolregion mit ihren Vorstädten sind es schätzungsweise bis zu 15 Millionen. Isfahan liegt im Zentrum des Landes, in der Stadt leben rund zwei Millionen Menschen.
-
Gäste von MSC-Kreuzfahrtschiff teilweise ausgeflogen
Die auf einem Kreuzfahrtschiff der Schweizer Reederei MSC in Dubai gestrandeten rund 1.500 Gäste haben die Region teilweise wieder verlassen. Wie das Unternehmen MSC Cruises am Freitagnachmittag mitteilte, wurden und werden entsprechende Flüge organisiert. Bis Freitagvormittag seien bereits sieben Flüge mit Gästen aus der Region abgeflogen.
Zu den Flügen gehörten spezielle Charterflüge, die auf Kosten der Reederei durchgeführt wurden. Zudem wurden Sitze in Linienflügen von Emirates und Fly Dubai wie auch in von der Regierung organisierten Flügen gesichert. "Wir haben noch einige Gäste an Bord, aber wir arbeiten hart daran, ihre sichere Ausreise aus der Region zu gewährleisten", lässt sich MSC-Cruises-Chef Pierfrancesco Vago in der Mitteilung zitieren
-
Iran-Krieg ist katastrophal für Sudan
Der Iran-Krieg sorgt für erheblich teurere Schiffsfrachtpreise in der Region - und erschwert damit die humanitäre Hilfe noch weiter. Große Transportunternehmen hätten Zuschläge für Konflikt- und Kriegsrisiken in Höhe von rund 3.000 Dollar pro Container eingeführt, berichtet die UNO-Organisation für Migration IOM in Genf. Die humanitäre Hilfe ist wegen starker Budgetkürzungen in vielen Ländern ohnehin schon reduziert.
Die Organisation liefert sonst von Dubai aus unter anderem gepanzerte Fahrzeuge und anderes Material in afrikanische Länder und darüber hinaus. Wegen der Sicherheitslage können aber unter anderem in der wichtigen Meerenge von Hormus zwischen dem Iran und Oman praktisch keine Schiffe mehr fahren. "Kommerzielle Spediteure haben uns über vorübergehende Verzögerungen bei einigen Transporten und risikobedingte Änderungen der Frachtraten informiert", sagt die IOM-Spezialistin Anne Kathrin Schäfer. Wann Lieferungen wieder starten können, ist ungewiss.
Besonders für den Sudan sei die Lage katastrophal, hieß es. Das Land hänge von Schiffslieferungen in den Hafen von Port Sudan ab. Auch die Lieferungen nach Somalia und Südsudan seien betroffen.
-
Türkei setzt Flüge in Länder des Nahen Ostens aus
Die Türkei setzt Flüge in mehrere Länder im Nahen Osten bis zum 9. März aus. Betroffen seien der Iran, der Irak, Syrien, der Libanon und Jordanien, teilt der Verkehrsminister mit. Die Fluggesellschaften Turkish Airlines und Pegasus Airlines hätten zudem Flüge in den Iran bis zum 12. beziehungsweise 20. März aus dem Programm genommen. Flüge in die Golf-Staaten Katar, Kuwait, Bahrain und die Vereinigen Arabischen Emirate fänden am Freitag nicht statt.
Die Fluglinien Lufthansa und Austrian Airlines nehmen indes Flüge nach Zypern wieder auf.
-
IEA-Chef: Es gibt "reichlich Öl" auf dem Markt
Der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, hat versucht, Sorgen vor einer weltweiten Öl-Krise im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg zu entkräften. "Es gibt heute reichlich Öl auf dem Markt", sagte Birol am Freitag in Brüssel. Eine durch den Krieg verursachte "logistische Störung" führe zwar zu "Herausforderungen für viele Länder", räumte er ein, aber: "Es gibt keinen Ölmangel".
Im Zuge des Iran-Kriegs hat Teheran die Straße von Hormus de facto gesperrt. Durch die Meerenge verläuft ein Fünftel der weltweiten Rohöl- und ein erheblicher Teil der Flüssiggastransporte. Die Börsenpreise für Öl und Gas stiegen in der Folge deutlich an. Für Verbraucher machten sich die steigenden Energiepreise bisher vor allem an den Tankstellen bemerkbar.
Birol sprach von einem "ernsten Problem". Dennoch gebe es einen "enormen Überschuss" an Öl auf dem Markt. Mit Blick auf die strategischen Ölreserven der IEA sagte Birol, dass "alle Optionen auf dem Tisch liegen". Derzeit gebe es aber "keine Pläne für ein gemeinsamen Handeln".
-
Neue israelische Angriffe auf Vorstädte Beiruts
Die südlichen Vorstädte Beiruts sind am Vormittag zum Ziel erneuter israelischer Angriffe geworden. Auch aus dem Libanon flogen wieder Raketen in Richtung Israel. Bei einem israelischen Angriff auf ein Wohnhaus in der libanesischen Küstenstadt Sidon kamen nach Angaben von Behörden im Libanon fünf Menschen ums Leben, sieben weitere wurden demnach verletzt. Bei einem der Toten soll es sich nach Angaben von Sicherheitskreisen um ein Hamas-Mitglied gehandelt haben.
-
Katars Energieminister warnt vor weiteren Ölpreissprüngen
Der Golfstaat Katar hat vor schwerwiegenden Folgen des Kriegs im Nahen Osten für Lieferungen von Energierohstoffen aus der Region gewarnt. Es sei zu befürchten, dass alle Förderstaaten am Persischen Golf ihre Produktion binnen weniger Wochen einstellen könnten, sagte Katars Energieminister Saad al-Kaabi in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der "Financial Times". Dann sei ein Anstieg des Ölpreises bis auf 150 US-Dollar (129,11 Euro) je Barrel (159 Liter) möglich.
-
Lufthansa: Linienflug nach Riad abgebrochen
Die AUA-Mutter Lufthansa hat einen Linienflug von München in die saudi-arabische Hauptstadt Riad aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Der Kapitän habe in Rücksprache mit der Zentrale entschieden, nach Kairo abzudrehen, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr in Frankfurt. „Sicherheit geht vor.“ Laut Lufthansa war der saudische Flughafen zum Zeitpunkt des Anflugs gesperrt. Der voll gebuchte Rückflug aus Saudi-Arabien kann laut Lufthansa dennoch verspätet stattfinden.
Die wenigen Passagiere des Hinflugs seien in Kairo ausgestiegen und dann umgebucht worden. Der Airbus A350-900 sollte noch am Abend am wieder geöffneten Flughafen in Riad landen, um den Rückflug zu absolvieren. Dieser wird am Samstagmorgen um 07.00 Uhr in München erwartet. Derartige Situationen werde man in den kommenden Wochen noch häufiger sehen, sagte Spohr. Hintergrund ist die angespannte Sicherheitslage in der Region.
-
UNHCR: Hunderttausende im Nahen Osten auf der Flucht
Das UNO-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) stuft die eskalierende Gewalt im Nahen Osten als großen humanitären Notfall ein. Sowohl im Libanon als auch im Iran seien in den ersten Tagen des Konflikts jeweils rund 100.000 Menschen vertrieben worden, teilt UNHCR-Direktor Ayaki Ito in Genf mit. Zudem seien Zehntausende syrische Flüchtlinge aus dem Libanon in ihr Heimatland zurückgekehrt.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnte angesichts der Massenflucht und des Mangels an sauberem Wasser vor dem Ausbruch von Krankheiten. UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk äußerte sich besorgt über die umfassenden israelischen Evakuierungsaufforderungen für den Südlibanon und die südlichen Vororte von Beirut. Diese pauschalen Anordnungen zur Umsiedlung beträfen Hunderttausende Menschen, sagt Türk. Dies werfe ernste Fragen im Hinblick auf das humanitäre Völkerrecht auf, insbesondere wenn es um Zwangsumsiedlungen gehe.
-
USA greifen Iran mit seinen eigenen Waffen an
Die US-Armee hat Irans Shahed-Drohne nachgebaut. Nun setzt sie die Waffe ein, um den Iran zu bombardieren.
-
Ölpreise steigen auf höchsten Stand seit April 2024
Der Ölpreisanstieg nimmt wieder an Fahrt auf. Das US-Öl WTI steigt wegen der Furcht vor langfristigen Lieferausfällen durch den Nahost-Krieg um bis zu 4,8 Prozent auf 84,90 Dollar (73,08 Euro) je Fass, den höchsten Stand seit April 2024. Das Nordseeöl Brent markiert mit einem Plus von 2,6 Prozent auf 87,66 Dollar je Fass ebenfalls ein 23-Monats-Hoch.
Katar rechnet damit, dass alle Energieerzeuger am Golf ihre Exporte innerhalb weniger Wochen einstellen und den Ölpreis auf 150 Dollar pro Barrel treiben werden, sagte der Energieminister des Landes, Saad al-Kaabi, in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der "Financial Times". Selbst wenn der Krieg sofort beendet würde, würde Katar "Wochen bis Monate" brauchen, um zu einem normalen Lieferzyklus zurückzukehren, erklärt Kaabi.
-
US-Angriff kostete bereits mehrere Milliarden
Die Kosten des US-Militäreinsatzes gegen den Iran werden in den ersten vier Tagen auf mehrere Milliarden Dollar geschätzt. Die Bandbreite der Schätzungen ist dabei groß.
-
Iran: Mehrere Festnahmen in England
Wegen des Verdachts der Unterstützung des iranischen Geheimdienstes sind vier Männer in England festgenommen worden. Ein Iraner und drei britisch-iranische Staatsbürger sollen im Auftrag des Geheimdienstes Personen und Orte mit Verbindungen zur jüdischen Gemeinde in London ausgespäht haben, wie die Metropolitan Police mitteilte. Sie sind weiter in Haft.
Ermittler der Anti-Terror-Polizei nahmen die Männer demnach an mehreren Adressen in und um die britische Hauptstadt fest. In Harrow im Nordwesten Londons wurden zudem sechs weitere Männer wegen des Verdachts der Beihilfe zu einer Straftat aufgespürt.
Der Iran sei der weltweit "größte staatliche Förderer des Terrorismus, und leider wirkt sich das auch auf unsere eigene Gesellschaft aus", sagte der britische Vize-Premierminister David Lammy dem Sender ITV. Nähere Angaben zu den Festnahmen wollte er mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht machen.
-
Iran: Internet im Land weiterhin gesperrt
Die Bevölkerung im Iran ist am siebenten Kriegstag weitgehend vom internationalen Internetzugang abgeschnitten. Die auf Internetsperren spezialisierte Organisation Netblocks sprach am Freitag von nur einem Prozent Konnektivität. Daten des IT-Unternehmens Cloudflare zeigten ebenfalls einen vollständigen Einbruch des Internetverkehrs.
Ein kleiner Teil des Militär- und Machtapparats im Iran nutzt das Internet unterdessen weiter ohne Einschränkungen. Seit Jahren verfügt ein privilegierter Kreis über sogenannte "weiße SIM-Karten", die ermöglichen, ohne Sperren und Restriktionen online zu gehen. Auch iranische Medien publizieren ihre Nachrichten auf Telegram und X, die eigentlich gesperrt sind.
Das iranische Internet unterliegt auch in Friedenszeiten strenger Zensur. Viele Webseiten und auch Apps sind in dem Land mit gut 90 Millionen Einwohnern gesperrt. Um soziale Medien und Netzwerke wie etwa Instagram, TikTok und YouTube zu nutzen, gehören Tunneldienste (VPN) für einen Großteil der Nutzer zum Alltag. Die Verbindungen sind dann jedoch oft langsam und unzuverlässig.
-
"Wäre Zeitverschwendung": Trump erwägt keine US-Bodentruppen
US-Präsident Donald Trump erwägt derzeit nach eigenen Angaben keine Entsendung von US-Bodentruppen in den Iran. "Das wäre Zeitverschwendung", sagte Trump dem US-Sender NBC am Donnerstag (Ortszeit) in einem Telefoninterview. "Sie haben alles verloren. Sie haben ihre Marine verloren. Sie haben alles verloren, was sie verlieren können."
Die Äußerung des iranischen Außenministers Abbas Araqchi, wonach Teheran vorbereitet sei auf eine Bodenoffensive durch die USA oder Israel, bezeichnete Trump als "verschwendeten Kommentar". Trump sagte jedoch, er würde eine Offensive iranisch-kurdischer Kämpfer befürworten. "Ich finde es wundervoll, dass sie das tun wollen, ich wäre voll dafür", sagte er.
-
Universitäten im Iran stellten Betrieb ein
Im Iran sind die Universitäten wegen des Krieges bis auf weiteres geschlossen worden. Der Betrieb sei vollständig eingestellt worden, berichtete das Onlineportal Eslahat-News, das der Reformbewegung nahesteht, unter Berufung auf das Wissenschaftsministerium. Weder Unterricht in Präsenz noch Online-Lehre werde stattfinden, hieß es.
-
Ölpreise am Freitag nur leicht gestiegen
Die Ölpreise sind am Freitag nur noch leicht gestiegen. Nach den deutlichen Preissteigerungen der vergangenen Tage beruhigte sich die Lage damit vorerst ein bisschen. Am Vormittag wurde Rohöl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai zu 85,88 US-Dollar (73,92 Euro) je Barrel (159 Liter) gehandelt. Das ist ein halbes Prozent mehr als am Vortag.
-
Israel: Mehr als 1.600 Verletzte wegen Iran-Krieg
Seit Beginn des Iran-Kriegs sind laut Israels Gesundheitsministerium im Land mehr als 1.600 Verletzte in Krankenhäusern behandelt worden. Berichten zufolge sind darunter neben durch Raketenangriffe Verletzte auch viele Menschen, die sich auf dem Weg in Schutzräume verletzt haben. Zudem werden demnach auch Personen gezählt, die wegen Angstzuständen, ausgelöst durch die Angriffe, behandelt wurden.
In den vergangenen 24 Stunden seien nach Raketenbeschuss 140 Menschen in Kliniken eingeliefert worden, darunter eine schwer verletzte Person, teilte das Gesundheitsministerium weiter mit. Insgesamt wurden in Israel im Zuge des Kriegs bislang elf Menschen getötet. Im Iran sollen seit Samstag bereits mehr als 1.200 Menschen ums Leben gekommen sein, wie iranische Medien unter Berufung auf eine staatliche Stiftung berichteten. Auch in den Golfstaaten gab es bei iranischen Angriffen bereits mehrere Tote.
-
Bahrain: Iranische Angriffe treffen Hotel
Bei mutmaßlich iranischen Angriffen auf Bahrain sind mehrere zivile Gebäude beschädigt worden. Wie das Innenministerium des Golfstaats mitteilte, wurden zwei Wohnhäuser und ein Hotel in der Hauptstadt Manama zum Ziel „iranischer Aggression“. In einem der Gebäude sei ein Wohnungsbrand gelöscht worden. Tote oder Verletzte habe es keine gegeben. Der Iran reagiert auf die seit einer knappen Woche andauernden amerikanisch-israelischen Militärschläge unter anderem mit Angriffen in der Golfregion.
Der kleine Inselstaat Bahrain im Persischen Golf fing nach eigenen Angaben Dutzende iranische Raketen und mehr als 120 iranische Drohnen ab. Neben Wohngebäuden wurden dort auch eine Öl-Anlage und ein wichtiger US-Marinestützpunkt zum Ziel iranischer Angriffe. Ein Mensch wurde bei den Angriffen bisher getötet. Auch aus Saudi-Arabien wurde wieder ein Angriff gemeldet. Wie das Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Riad mitteilte, wurde eine Drohne im Nordosten der Stadt abgefangen und zerstört.
-
Iranische Medien melden landesweite Angriffe
Am siebten Tag des Iran-Kriegs melden iranische Medien wieder landesweite Angriffe. Nahe der Metropole Isfahan im Zentraliran seien drei Kleinstädte bombardiert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim. Im Osten der Stadt selbst kam es demnach ebenfalls zu Luftangriffen. Mehrere Menschen seien verletzt, Wohnhäuser und Fahrzeuge beschädigt worden. Auch in der dicht besiedelten Hauptstadt Teheran, in der rund 15 Millionen Menschen leben, meldeten Bewohner am frühen Morgen eine neue Angriffswelle.
Augenzeugen zufolge war das Donnern von Kampfflugzeugen in niedriger Flughöhe über den Dächern zu hören. Rund 150 Kilometer südlich von Teheran seien außerhalb der Pilgerstadt Ghom, dem spirituellen Zentrum Irans, zwei Militärstützpunkte bombardiert worden, berichtete die regierungsnahe Nachrichtenagentur Isna unter Berufung auf das Gouverneursamt. Die Militärkräfte seien nicht zu Schaden gekommen. Die Zivilbevölkerung ist immer mehr von den Folgen der Angriffe betroffen, die Israel und die USA am Samstag begonnen hatten. Die iranische Rothalbmondgesellschaft veröffentlichte Fotos zerstörter Wohnhäuser aus den großen Städten. Auch ein Stützpunkt der Organisation wurde schwer beschädigt, wie auf Bildern zu sehen ist.
-
Nach Drohnenangriff: Zypern strebt NATO-Beitritt an
Angesichts des Drohnenangriffs auf Zypern wird dort ein Beitritt zur NATO diskutiert. "Wenn es möglich wäre, würden wir sogar morgen einen Antrag einreichen", sagte Präsident Nikos Christodoulides dem griechischen Sender Skai. Zypern treffe bereits Vorbereitungen für einen möglichen NATO-Beitritt. Auf militärischer, operativer und administrativer Ebene werde daran gearbeitet, damit das Land handeln könne, "sobald die politischen Bedingungen dies zuließen".
Christodoulides betonte jedoch, dass ein solcher Schritt derzeit nicht umgesetzt werden könne. Grund sei die langjährige Haltung der Türkei, die als NATO-Mitglied einen Beitritt Zyperns ablehnt. Über neue Mitglieder entscheidet das Bündnis einstimmig.
-
Iran: Führungsrat beschäftigt sich mit Khamenei-Nachfolge
Nach der Tötung des iranischen Staatsoberhaupts hat sich der provisorische Führungsrat mit dessen Nachfolge befasst. Bei ihrer vierten Sitzung planten Präsident Massoud Pezeshkian, Justizchef Gholam-Hussein Mohseni-Ejehi sowie der Kleriker Alireza Arafi die Einberufung einer Versammlung zur Bestimmung eines neuen Religionsführers, wie aus einer Regierungserklärung hervorgeht. Das Führungstrio wurde demnach außerdem über die aktuelle Kriegslage unterrichtet.
Irans Staatsoberhaupt Ayatollah Ali Khamenei war am Samstag bei israelisch-amerikanischen Angriffen getötet worden. Seitdem leitet verfassungsgemäß ein Führungstrio die Regierungsgeschäfte im Iran. Am Donnerstag wurde dem Rat mehr Macht übertragen. Er kann künftig über Krieg und Frieden entscheiden, sowie Militärvertreter und Polizeioffiziere ernennen und absetzen.
Gemäß der iranischen Verfassung bestimmt der Expertenrat, ein Gremium aus 88 Geistlichen, das neue Staatsoberhaupt. Wann der Rat zusammenkommt, bleibt auch nach der Regierungserklärung unklar. Israels Verteidigungsminister drohte am Mittwoch, sein Land werde auch den Nachfolger Chameneis töten. Als aussichtsreicher Kandidat gilt dessen zweitältester Sohn Mojtaba.
-
Zyperns Präsident: Angriffe stammen aus dem Libanon
Nach Angriffen auf Zypern im Nahost-Krieg ist Präsident Nikos Christodoulides um Beruhigung bemüht. "Alle Angriffe, die bisher in Zypern erfolgt sind, richten sich ausschließlich gegen die britischen Basen. Die meisten dieser Angriffe stammen aus dem Libanon", sagte er Donnerstagabend gegenüber dem Sender Skai. Gleichzeitig betonte er, dass er in ständigem Kontakt mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun stehe und bereits ein Telefongespräch mit ihm geführt habe.
Auf die Frage nach der Möglichkeit eines ballistischen Angriffs aus dem Iran antwortete Christodoulides, dass nichts ausgeschlossen werden könne. "Wir können im Zusammenhang mit ballistischen Raketen nichts ausschließen. Die Briten sind in erhöhter Alarmbereitschaft, wenn entsprechende Informationen vorliegen. In vielen Fällen ist Israel das Ziel von Angriffen aus dem Iran. Daher überqueren Raketen die Region der östlichen Mittelmeerregion, und dies wird sehr genau beobachtet."
Bezüglich der Schutzmaßnahmen erklärte er, dass Zypern über eigene Verteidigungssysteme verfüge, die in jüngster Zeit modernisiert worden seien, während gleichzeitig auch der Schutz durch britische Streitkräfte gewährleistet sei. Darüber hinaus bestehe eine intensive Zusammenarbeit mit europäischen Staaten. Zypern hat aktuell die EU-Ratspräsidentschaft inne und musste aufgrund der Sicherheitslage bereits EU-Treffen auf Zypern verschieben.
-
Gegenangriffe des Iran
Israels Luftwaffe hat in der Nacht erneut Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran angegriffen. Man habe eine "großangelegte Angriffswelle gegen die Infrastruktur des iranischen Terrorregimes in Teheran gestartet", gab die Armee bekannt. Der Iran griff indessen Ziele in Bahrein an, Saudi-Arabien und Katar wehrten Angriffe ab. Die iranischen Streitkräfte kündigten eine Ausweitung ihrer Gegenangriffe an.
In den kommenden Tagen werde der Feind intensiver und umfangreicher angegriffen, meldete der staatliche Rundfunk unter Berufung auf das zentrale Hauptquartier "Khatam Al-Anbiya", das in Kriegszeiten das Kommando im Generalstab übernimmt. Die iranische Militärführung gab Angriffe mit Kamikazedrohnen auf den Luftwaffenstützpunkt Ramat David und eine Radarstation in Israel, einen US-Stützpunkt in Kuwait sowie im irakischen Erbil bekannt.
-
Werden Kurden wieder zum Kanonenfutter der USA?
Die CIA soll iranische kurdische Milizen im Irak bewaffnen. Sollen sie die Vorhut für Bodentruppen bilden? Der Plan wäre nicht ohne Risiko, wie Außenpolitik-Redakteurin Caroline Ferstl berichtet.
-
Etihad kündigt weitere Flüge nach Europa an
Nach den zahlreichen Flugausfällen wegen des Iran-Kriegs hat die Fluggesellschaft Etihad Airways ab heute eine begrenzte Zahl Flüge von Abu Dhabi auch nach Europa angekündigt. Man werde unter anderem Frankfurt, London, Madrid, Mailand, Paris, Rom und Zürich anfliegen, hieß es auf der Webseite der Airline mit Sitz in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Fluggäste mit bestehenden Buchungen würden schnellstmöglich untergebracht.
Die Entscheidung zur Wiederaufnahme der Flüge sei in Absprache mit den Behörden nach einer ausführlichen Sicherheitsprüfung erfolgt, teilte Etihad weiter mit. Man beobachte die Lage weiter genau und werde nur dann fliegen, wenn alle Sicherheitskriterien eingehalten werden könnten.
Kommentare