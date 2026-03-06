Emirates fährt Flugbetrieb in Dubai schrittweise hoch

Nach der teilweisen Wiedereröffnung des regionalen Luftraums nimmt die Fluggesellschaft Emirates ihren internationalen Flugbetrieb nur langsam wieder auf. Derzeit operiert der Dubai-basierte Carrier mit einem deutlich reduzierten Flugplan, rechnet jedoch damit, in den kommenden Tagen wieder sein vollständiges Streckennetz bedienen zu können. Voraussetzung dafür sind die weitere Verfügbarkeit des Luftraums sowie die Erfüllung sämtlicher betrieblicher und sicherheitsrelevanter Anforderungen. Sicherheit habe dabei weiterhin „oberste Priorität“, betont das Unternehmen.

Bereits am Vortag beförderte Emirates rund 30.000 Passagiere von ihrem Drehkreuz in Dubai. Bis einschließlich 7. März plant die Airline täglich 106 Hin- und Rückflüge zu 83 Destinationen. Damit deckt der aktuelle Flugplan etwa 60 Prozent des weltweiten Streckennetzes ab.

"In ausgewählten Märkten mit besonders hoher Nachfrage hat Emirates die Kapazitäten gezielt ausgeweitet. So werden im Vereinigten Königreich bis zum 7. März täglich elf Flüge zu fünf verschiedenen Flughäfen angeboten. Die starke Präsenz spiegelt die anhaltend hohe Reisetätigkeit zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Großbritannien wider", heißt es in einer Aussendung.

Auch in Indien stockt die Fluggesellschaft ihr Angebot deutlich auf. Dort sollen bis Freitag täglich 22 Flüge durchgeführt werden, die alle neun von Emirates bedienten indischen Flughäfen anfliegen. In den USA hält die Airline den Betrieb zu sieben US-Flughäfen aufrecht und sichert damit weiterhin die transatlantische Anbindung zwischen den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

"Emirates weist darauf hin, dass Flüge aktuell nur zu ausgewählten Zielen stattfinden. Passagiere mit bestehenden Buchungen werden bevorzugt behandelt, neue Buchungen sind abhängig von der jeweiligen Verfügbarkeit. Reisende sollten sich ausschließlich mit bestätigten Tickets zum Flughafen begeben", heißt es weiters.

Angesichts der dynamischen Lage beobachtet Emirates die Entwicklung des Luftraums weiterhin genau und passt den Flugbetrieb fortlaufend an. Das Unternehmen empfiehlt Kunden, sich regelmäßig auf der eigenen Website sowie über die offiziellen Social-Media-Kanäle über den aktuellen Stand zu informieren.