Iran hat erneut Golfstaaten angegriffen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Golfstaaten Kuwait, Katar und Saudi-Arabien haben am Sonntag erneut Angriffe mit Raketen und Drohnen gemeldet. Kuwait habe "auf feindliche Drohnen reagiert, die in den Luftraum des Landes eingedrungen waren", so die Armee des Landes. Am internationalen Flughafen Kuwaits seien Treibstofftanks mit Drohnen angegriffen worden und in Brand geraten, hieß es weiter. Die Feuerwehr bekämpfe die Flammen. Es handle sich um einen "direkten Angriff auf lebenswichtige Infrastruktur". In einer separaten Erklärung teilte das Militär mit, dass beim Abfangen der Drohnen "einige zivile Einrichtungen durch herabfallende Trümmer und Bruchstücke" beschädigt worden seien. Die nationale Ölgesellschaft Kuwaits verkündete eine "vorsorgliche" Drosselung ihrer Ölproduktion.

Das Verteidigungsministerium von Katar teilte mit, dass das Land am Samstag mit zehn ballistischen Raketen und zwei Marschflugkörpern aus dem Iran angegriffen worden sei, die jedoch größtenteils abgefangen werden konnte. Es habe keine Opfer gegeben. Drohnen in Saudi-Arabien abgefangen Das saudi-arabische Verteidigungsministerium erklärte, es habe 15 Drohnen abgefangen und zerstört, die in den Luftraum des Königreichs eingedrungen waren. In der Hauptstadt Riad habe es einen versuchten Angriff auf das Diplomatenviertel gegeben. Auch Dubai und Bahrain angegriffen Zuvor hatten bereits Dubai und Bahrain Angriffe gemeldet. In Dubai wurde Behördenangaben zufolge am Samstag ein Mann getötet, als Trümmer eines von der Luftabwehr abgefangenen Geschosses auf sein Fahrzeug fielen.

In Bahrains Hauptstadt Manama brach nach Angaben des Innenministeriums wegen der "iranischen Aggression" ein Brand aus. Zuvor hatten Journalisten der Nachrichtenagentur AFP dort mehrere Explosionen gehört. Ein Journalist sprach von mindestens fünf Detonationen. Reaktion auf israelisch-amerikanische Militärschläge Als Reaktion auf die amerikanisch-israelischen Militärschläge im Iran greift Teheran seit einer Woche eine ganze Reihe arabischer Länder an, in denen die USA Militärstützpunkte unterhalten. Die Angriffe waren erfolgt, obwohl Irans Präsident Masoud Pezeshkian am Samstag eine Einschränkung der Angriffe auf andere Staaten in der Region angekündigt, unter der Voraussetzung, dass von deren Territorium keine Attacken auf sein Land erfolgten. Zugleich entschuldigte er sich für die Angriffe.