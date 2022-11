"Gute Nachricht aus dem Süden": Ukraine erobert mehr als 40 Orte

Der Energiekonzern Uniper wird keine neuen Atomkraftwerke in Schweden bauen. "Ich kann nur sagen: Für Uniper schließen wir das aus. Wir werden nicht in Kernenergie investieren", sagte Uniper-Sprecher Georg Oppermann in einem am Donnerstag veröffentlichten Beitrag des schwedischen Radios. Dies gelte direkt wie indirekt via Tochterunternehmen. "Tatsache ist, dass Uniper keine Pläne verfolgt, neue Kernkraftwerke zu bauen - weder in Schweden noch sonst wo."

Åsa Carlson, die Chefin eines schwedischen Uniper-Tochterunternehmens namens Barsebäck Kraft, hatte jüngst beim Rundfunksender SVT die Hoffnung auf einen neuen Energiepark nahe Barsebäck in Südschweden geäußert, in dem in der ersten Hälfte der 2030er-Jahre auch ein neues Atomkraftkraft eingeweiht werden könnte. Diese Aussage gründe auf einem Missverständnis, sagte Oppermann.