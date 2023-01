Ex-Nato-Oberbefehlshaber: "Westen sollte Ukraine Kampfjets liefern"

Der neue OSZE-Vorsitzende Bujar Osmani hat Russland zum Ende seines Angriffskrieges in der Ukraine aufgerufen. "Die Ukraine wird unsere oberste Priorit√§t bleiben, die Aggression muss aufh√∂ren", sagte Osmani am Donnerstag in einer Rede vor dem St√§ndigen Rat der Organisation f√ľr Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). In einer anschlie√üenden Pressekonferenz warnte er davor, dass der Krieg weitere Konflikte in Europa zum Eskalieren bringen k√∂nnte.

Nachdem er Russland in seiner Rede kein einziges Mal explizit erw√§hnt hatte, nannte Osmani in der Pressekonferenz die Dinge beim Namen. "Die russische Aggression gegen die Ukraine hat eklatant die Prinzipien und Werte verletzt, auf denen unsere Organisation beruht", sagte er. "Meine Botschaft an Russland als OSZE-Staat ist, sofort mit der Aggression aufzuh√∂ren und sich wieder zu den Prinzipien zu verpflichten, die es bei der Gr√ľndung dieser Organisation mitvereinbart hat." Auf die Frage, ob ein Ende des Konflikts ohne Machtwechsel im Kreml m√∂glich sei, sagte er. "Das russische Volk muss entscheiden, wer Russland anf√ľhrt."