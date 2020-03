Deutschland: Fast 3.000 neue Fälle innerhalb eines Tages; Dritter Todesfall in Wien bestätigt

Nachdem sich eine Ärztin des Grazer Gesundheitsamtes in der vergangenen Woche mit hoher Wahrscheinlichkeit bei der Ausübung ihrer amtsärztlichen Tätigkeit mit dem Coronavirus infiziert hatte und sich dieser Umstand gestern durch ein positives Testergebnis bestätigte, wurden sofort Tests bei allen MitarbeiterInnen des Amtes veranlasst.

Das Ergebnis lag gestern am frühen Abend vor und zeigte, dass sich die Leiterin des Gesundheitsamtes Eva Winter sowie eine weitere Amtsärztin infiziert haben. Beide Medizinerinnen weisen bisher kaum Symptome auf. Insgesamt sind somit drei Ärztinnen des Grazer Gesundheitsamtes mit dem Virus infiziert. Alle drei befinden sich in häuslicher Quarantäne.

„Amtsärzte haben in ihrer täglichen Arbeit sehr viele Kontakte zu Menschen, daher sind wir Mediziner natürlich besonders gefährdet. Es ist gut, dass die Regierung die sozialen Kontakte nun wirksam unterbunden hat“, betont Winter.

Die anderen 20 Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sind nicht vom Virus betroffen.