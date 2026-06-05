Fußball-WM 2026 im Ticker: Kostenlose Tickets wegen FIFA-Panne
Am 11. Juni startet die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Erstmals seit 28 Jahren hat sich Österreich wieder für die Endrunde einer WM qualifiziert. Das ÖFB-Team trifft in Gruppe J auf Argentinien, Algerien und Jordanien.
Die Fußball-WM 2026 im Liveticker
Der KURIER begleitet die WM 2026 und hält Sie über alle Entwicklungen aus den USA, Kanada und Mexiko auf dem aktuellen Stand.
Fußball-WM 2026
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Kostenlose Tickets für die WM: FIFA fordert Fans zur Zahlung auf
Durch eine Panne wurden einigen Fans gratis Tickets für die Fußball-WM zur Verfügung gestellt. Diese sollen aber jetzt den korrekten Betrag zahlen.
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"Dai Dai": Superstar Shakira präsentiert WM-Song bei der Eröffnung
Wie schon 2010 in Südafrika präsentiert Shakira den WM-Song. Die Premiere folgt bei der Eröffnungsshow am 11. Juni. Was bedeutet der Song?
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Die Fußball-WM in Zahlen
Der Countdown läuft, das Eröffnungsspiel rückt immer näher. Die WM in Nordamerika bringt gleich mehrere Rekorde – ein paar Zahlen für einen besseren Überblick.
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