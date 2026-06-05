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Fußball-WM 2026 im Ticker: Kostenlose Tickets wegen FIFA-Panne

Die Fußball-WM 2026 ist heuer das sportliche Highlight in Österreich. Die aktuellsten Meldungen aus den USA, Kanada und Mexiko lesen Sie im KURIER-Liveticker.
05.06.2026, 16:30

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Am 11. Juni startet die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Erstmals seit 28 Jahren hat sich Österreich wieder für die Endrunde einer WM qualifiziert. Das ÖFB-Team trifft in Gruppe J auf Argentinien, Algerien und Jordanien.

Gegner und Spielorte: Was Österreich in Amerika erwartet

Die Fußball-WM 2026 im Liveticker

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