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Fußball

Wirbel nach WM-Aus: Bellingham verpasst Argentinier Schlag auf den Kopf

Jude Bellingham sorgte nach der Niederlage von England im WM-Halbfinale gegen Argentinien für Aufregung. Der 23-Jährige verpasste einem Argentinier einen Schlag auf den Kopf.
16.07.2026, 09:22

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FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina

Englands Fußball-Nationalspieler Jude Bellingham hat nach dem WM-Aus im Halbfinale kurzzeitig die Nerven verloren und seinem Frust freien Lauf gelassen. 

Nach Abpfiff: Bellingham gibt Barco Schlag auf den Kopf

Auf Videos ist zu sehen, wie der Offensivspieler der Three Lions dem argentinischen Ersatzspieler Valentín Barco nach Schlusspfiff einen leichten Schlag auf den Hinterkopf verpasste. In diesem Moment feierte der Argentinier gerade mit seinen Teamkollegen den Finaleinzug. 

Barco drehte sich um und revanchierte sich mit einem Schubser. Mitspieler mussten die Situation schließlich beruhigen und die aufgebrachten Spieler voneinander trennen. Möglicherweise fühlte sich Bellingham provoziert, weil Barco den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer von Enzo Fernández demonstrativ vor der englischen Ersatzbank gefeiert hatte.

Enttäuschung bei Bellingham: „Das ist so niederschmetternd“

Später sprach Bellingham nicht über den Vorfall nach Schlusspfiff, sondern machte stattdessen seine riesige Enttäuschung deutlich.

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Das ist so niederschmetternd. Ich wollte Teil des englischen Kaders sein, der es endlich geschafft hat, der es endlich über die Ziellinie gebracht hat. Hier zu stehen und den Fans dieselben Dinge zu sagen, die sie wahrscheinlich schon seit Jahren und Jahren hören, das ist wirklich niederschmetternd. Es tut mir leid“, sagte der 23 Jahre alte Profi von Real Madrid.

Schon während der Partie, die Titelverteidiger Argentinien schließlich mit 2:1 gewann, kam es immer wieder zu hitzigen Duellen. Vor allem die erste Halbzeit war von zahlreichen Fouls, Wortgefechten und einigen Rudelbildungen geprägt.

Fußball-WM Argentinien
Agenturen, pres  | 

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