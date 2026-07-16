Wirbel nach WM-Aus: Bellingham verpasst Argentinier Schlag auf den Kopf

Englands Fußball-Nationalspieler Jude Bellingham hat nach dem WM-Aus im Halbfinale kurzzeitig die Nerven verloren und seinem Frust freien Lauf gelassen. Nach Abpfiff: Bellingham gibt Barco Schlag auf den Kopf Auf Videos ist zu sehen, wie der Offensivspieler der Three Lions dem argentinischen Ersatzspieler Valentín Barco nach Schlusspfiff einen leichten Schlag auf den Hinterkopf verpasste. In diesem Moment feierte der Argentinier gerade mit seinen Teamkollegen den Finaleinzug.

Barco drehte sich um und revanchierte sich mit einem Schubser. Mitspieler mussten die Situation schließlich beruhigen und die aufgebrachten Spieler voneinander trennen. Möglicherweise fühlte sich Bellingham provoziert, weil Barco den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer von Enzo Fernández demonstrativ vor der englischen Ersatzbank gefeiert hatte. Enttäuschung bei Bellingham: „Das ist so niederschmetternd“ Später sprach Bellingham nicht über den Vorfall nach Schlusspfiff, sondern machte stattdessen seine riesige Enttäuschung deutlich.