Nach Sieg im WM-Halbfinale: Droht Argentinien ein Nachspiel?

Ihre emotionale Jubelfeier nach dem 2:1-Sieg im WM-Halbfinale gegen England könnte argentinischen Spielern noch Ärger einbringen. Lisandro Martinez und Giovani Lo Celso hielten im Stadion ein Transparent hoch mit der Aufschrift „Las Malvinas Son Argentinas“ („Die Falklandinseln gehören zu Argentinien“). Politische Botschaften von FIFA untersagt Das FIFA-Reglement untersagt das Verbreiten von politischen und religiösen Botschaften im Rahmen der WM. Eine Stellungnahme des Weltverbandes gab es zunächst nicht.

„Und sie werden immer argentinisch sein“, erklärte Mittelfeldspieler Leandro Paredes, als er auf das Plakat angesprochen wurde. Falkland-Krieg zieht Spuren bis in die Gegenwart „Wir waren uns bewusst, was dieses Spiel für dieses Land bedeutete. Wir haben versucht, unser Land und all jene, die diesen traurigen Moment unserer Geschichte miterlebt haben, zu repräsentieren, damit sie sich mit uns identifizieren und wir ein positives Bild vermitteln konnten“, sagte der Argentinier weiter.