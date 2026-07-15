England gegen Argentinien live: So steht es im WM-Halbfinale

Die Mannschaft von Thomas Tuchel ist so nah dran. Noch ein Sieg bis zum Finale - und dort sollen 60 Jahre Schmerz getilgt werden. Doch für den zweiten WM-Titel nach 1966 muss bei England gegen Argentinien (21 Uhr/live ServusTV) eine klare Leistungssteigerung im Vergleich zum Viertelfinale gegen Norwegen erfolgen. Tuchel kritisierte nach dem Spiel, dass man sich das Leben mit Nachlässigkeiten selbst schwer gemacht hab

Zieht Lionel Messi bei seiner sechsten WM zum dritten Mal ins Finale ein? Seine Mitspieler werden auch gegen die Three Lions alles daran setzen, ihrem Anführer den Weg zu ebnen. Allerdings wird bei Messi, aber auch allen anderen eine Leistungssteigerung nach dem eher rumpeligen 3:1 gegen die Schweiz nötig sein. Viele Wechsel dürfte Trainer Lionel Scaloni nicht vornehmen, zuletzt startete er mit der Siegerelf der Partie zuvor.

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