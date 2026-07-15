Sie umarmen sich, sie necken sich, manchmal gibt es sogar ein Bussi auf die Wange: Beim WM-Viertelfinale zwischen Norwegen und England standen Erling Haaland (25) und Jude Bellingham (23) nicht nur wegen ihres sportlichen Könnens im Auge der Öffentlichkeit. Insbesondere die gute Freundschaft zwischen den beiden Spielern sorgte einmal mehr für Begeisterung bei den Fans.

Social Media feiert Freundschaft von Haaland und Bellingham Auch wenn England das Viertelfinal-Spiel durch zwei Tore Bellinghams gewonnen hat und Norwegen sich damit von der Fußball-Weltmeisterschaft verabschieden musste – der Hype um die Freundschaft zwischen den beiden Torschützen bleibt ungebrochen. Instagram, TikTok und Co. werden derzeit geflutet mit Zusammenschnitten, die die „Bromance“ der beiden Sport-Stars zeigen.

Gegenseitiger Respekt Auch abseits des Spielfeldes erweisen die beiden Sportler einander großen Respekt und betonen öffentlich immer wieder, wie sehr sie das Talent des jeweils anderen schätzen. „Er ist ein noch besserer Mensch als Stürmer“, erklärte Bellingham einmal über seinen norwegischen Kollegen. Auch Haaland hält stets zu seinem Freund. Nach Kritik über den Sieg Englands gegen Norwegen setzte er sich für Bellingham auf der Pressekonferenz nach dem Spiel ein: „Jude ist ein toller Freund und so ein guter Kerl. Wir hatten so viel Spaß und es überrascht mich nicht, dass er zwei Tore geschossen hat. Er bekommt zu viel Kritik dafür, weil er 'nicht genug Tore schießt'. Ich finde, das hat es wirklich nicht verdient, er ist einer der Besten auf der Welt und jeder könne froh sein, einen Jude im Team zu haben.“ Die Freundschaft zwischen Bellingham und Haaland reicht bis in ihre gemeinsame Zeit beim deutschen Verein Borussia Dortmund zurück; zwischen 2020 und 2022 waren sie dort Teamkollegen. Erling Haaland und Jude Bellingham - eine Freundschaft in Bildern

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