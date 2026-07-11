Norwegen gegen England live: So steht es im WM-Viertelfinale

Norwegen spielt sich bei der ersten WM seit 28 Jahren in einen regelrechten Rausch. Spätestens seit dem 2:1 gegen Rekordweltmeister Brasilien im Achtelfinale ist dem Team von Trainer Stale Solbakken bei diesem Turnier alles zuzutrauen. Vor allem dank Stürmerstar Erling Haaland, der schon sieben Tore erzielt hat und gefühlt das ganze Land mitreißt.

Der ersehnte zweite WM-Titel nach dem bislang einzigen Triumph bei der Heim-WM vor 60 Jahren ist für England nur noch drei Siege entfernt. Das Weiterkommen im hitzigen Achtelfinale in Mexiko hat das Team um Torjäger Harry Kane noch mehr zusammengeschweißt. Jetzt trifft man auf Norwegen (23 Uhr/live ServusTV)

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