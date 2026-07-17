Tränen bei der Verkündung: Slavko Vincic pfeift das WM-Finale
Als Schiedsrichter-Boss Pierluigi Collina in der Nacht auf Freitag den Namen des Finalschiedsrichters bekanntgab, konnte Slavko Vincic Freudentränen nicht verbergen.
Der 46-jährige Slowene wird am Sonntag Spanien und Argentinien im Kampf um den WM-Titel pfeifen. Als Assistenten stehen dem Spitzen-Referee die Landsleute Tomaz Klancnik und Andraz Kovacic zur Seite.
Für Vincic ist es bereits seine zweite WM-Endrunde. 2026 kam er auf drei Einsätze. Brasilien gegen Marokko, Algerien gegen Jordanien und das Sechzehntelfinale zwischen Mexiko und Ecuador leitete er. Seither wartete er auf einen weiteren Einsatz.
Erfahrung mit Top-Spielen hat Vincic: Er leitete zum Beispiel das Finale der Champions League 2024 in London zwischen Real Madrid und Dortmund.
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