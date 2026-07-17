Tränen bei der Verkündung: Slavko Vincic pfeift das WM-Finale

Als Schiedsrichter-Boss Pierluigi Collina in der Nacht auf Freitag den Namen des Finalschiedsrichters bekanntgab, konnte Slavko Vincic Freudentränen nicht verbergen.

Der 46-jährige Slowene wird am Sonntag Spanien und Argentinien im Kampf um den WM-Titel pfeifen. Als Assistenten stehen dem Spitzen-Referee die Landsleute Tomaz Klancnik und Andraz Kovacic zur Seite.